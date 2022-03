Gott aus Stein

Ein Auktionshaus in Wien hat nach Darstellung der mexikanischen Regierung auf deren Wunsch auf die Versteigerung eines mexikanischen Artefakts verzichtet. Die Galerie Zacke habe das prähispanische Stück aus dem Katalog genommen, nachdem die mexikanische Botschaft in Österreich das Auktionshaus darüber informiert hatte, dass Mexiko den Handel mit archäologischen Gegenständen aus dem lateinamerikanischen Land im Ausland ablehne, teilte das mexikanische Außenministerium am Donnerstag mit. Es handele sich um eine u-förmige Darstellung der aztekischen Erdgottheit Tlaltecuhtli aus Stein, die zwischen den Jahren 450 und 650 in Veracruz an Mexikos Golfküste entstand. Das Objekt spielte vermutlich eine zeremonielle Rolle beim mesoamerikanischen Ballspiel Ollamaliztli. (dpa/jW)