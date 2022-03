Ziele fest im Blick

Tingshu Wang/REUTERS Liveübertragung der Rede von Regierungschef Li am Freitag in Beijing

Die Lage »ist wirklich beunruhigend«: Chinas Ministerpräsident Li Keqiang hat zum Abschluss der diesjährigen Tagung des Volkskongresses vor den Folgen des Ukraine-Kriegs für die Weltwirtschaft gewarnt. Dennoch: Beijing hält an seiner Wachstumsvorgabe fest. »Chinas Wirtschaft wird in der Lage sein, die Schwierigkeiten zu überwinden sowie wichtige ökonomische, soziale Ziele und Aufgaben für das Gesamtjahr erreichen«, sagte Li am Freitag. Für 2022 soll die Wirtschaft um 5,5 Prozent wachsen – das ist zwar das niedrigste Ziel seit drei Jahrzehnten, doch die Marke liegt deutlich über den Erwartungen des Internationalen Währungsfonds (IWF), der in diesem Jahr in China mit einem Wachstum von 4,8 Prozent rechnet. 2021 hatte die Wirtschaft der Volksrepublik noch um 8,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zugelegt. Damit habe das Land wichtige Ziele und Aufgaben zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung erreicht und eine solide Grundlage für dieses Jahr geschafft, so Li. Die Wirtschaft sei nun mit »Abwärtsrisiken« konfrontiert, erklärte der Regierungschef weiter. Ein Wachstum von 5,5 Prozent sei deshalb nicht einfach zu erzielen. Nötig sei eine »entsprechende unterstützende Fiskalpolitik«, sagte Li. Beijing werde die Steuern für Kleinunternehmen senken, die finanziell angeschlagen seien. Die Steuernachlässe würden sich 2022 insgesamt auf rund 2,5 Billionen Yuan (360 Milliarden Euro) belaufen.

Für das Jahr hat sich die Volksrepublik vorgenommen, mehr als elf Millionen neue Arbeitsplätze in den Städten zu schaffen. Damit sollen Jobs für Wanderarbeiter sowie für die vielen neuen Hochschulabsolventen entstehen, deren Anzahl mit mehr als zehn Millionen 2022 ein Allzeithoch erreichen wird. Geplant seien ebenso vermehrt Maßnahmen wie Schulungsprogramme zur Verbesserung der Beschäftigung, erklärte Li. Er betonte außerdem, dass strengere Richtlinien erforderlich seien, um Arbeiterrechte und -interessen zu schützen und die Sicherheit für Menschen mit flexibler Beschäftigung zu stärken.

Angesichts der von den USA geschürten Spannungen mit der abtrünnigen Provinz Taiwan und asiatischen Nachbarn stimmte der chinesische Volkskongress am Freitag auch einer Steigerung des Militäretats um 7,1 Prozent zu. Die Gesamtausgaben sollen hingegen nur um 3,9 Prozent wachsen. Zum Militäretat erklärte Armeesprecher Wu Qian, die Regierung berücksichtige die Anforderungen ihrer Landesverteidigung und die Entwicklung der Wirtschaft, um über die angemessene Höhe der Verteidigungsausgaben zu entscheiden. Und weiter: »Die Geschichte beweist und wird weiterhin beweisen, dass die chinesischen Streitkräfte immer eine unerschütterliche Kraft bei der Wahrung nationaler Interessen und der Wahrung des Weltfriedens sein werden.« Chinas Verteidigungshaushalt sei im Vergleich zu den Vereinigten Staaten nach wie vor relativ niedrig, fügte Wu hinzu.

Die weitreichenden Sanktionen des Westens gegen Russland lehnte Ministerpräsident Li ab. »Die betreffenden Sanktionen schaden der wirtschaftlichen Erholung der Welt«, sagte er. »Niemand hat Interesse daran.« Vielmehr sollte jetzt alles darangesetzt werden, dass ein Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine geschlossen wird. Chinas Regierungschef betonte einerseits, dass die »Souveränität und territoriale Integrität respektiert« werden sollten. Mit Blick auf Moskaus Forderungen hob er aber auch hervor, dass die »legitimen Sicherheitsinteressen« aller Länder berücksichtigt werden müssten. »Die drängende Aufgabe ist jetzt zu verhindern, dass die Spannungen eskalieren oder sogar außer Kontrolle geraten«, sagte Li. Russland und die Ukraine sollten bei ihren Verhandlungen unterstützt werden.