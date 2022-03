Ausgemachte Sache

Christophe Ena/AP Photo/dpa Führt in den Umfragen: Frankreichs Staatschef Macron in Paris (23.4.2017)

Absurdes aus Paris: Im Kampf um Stimmen streiten sich elf Kandidaten und ein amtierender Staatschef lieber um ihr Verhältnis zu Russlands Präsident Wladimir Putin als um Renten oder Mindestlöhne. Einen Monat vor der Präsidentschaftswahl sind innenpolitische Themen wenig gefragt, der Krieg in der Ukraine überlagert den gesamten französischen Wahlkampf. Vier Frauen und sieben Männer wollen es mit dem aktuellen Amtsinhaber Emmanuel Macron aufnehmen. Folgt man den gegenwärtigen Ergebnissen der im Dreitagestakt veröffentlichten Meinungsumfragen, werden sie am 10. April, dem Datum des ersten Wahldurchgangs, weit hinter Macron zurückbleiben. Um sich gleich nach der ersten Tour selbst abzulösen und zum zweiten Mal Präsident zu werden, müsste der zwar mehr als 50 Prozent der Stimmen gewinnen – was als ausgeschlossen gilt. Für den zweiten Durchgang am 24. April allerdings sagen die Demoskopen einen Kantersieg für den 44jährigen ehemaligen Banker und Wirtschaftsminister voraus.

Mühen der Gegner

Statt dem Präsidenten aus dem Städtchen Amiens seine streng neoliberale, auf Privatisierung staatlicher Sozialdienste und Bildungseinrichtungen ausgerichtete Politik um die Ohren zu hauen, stritten sich auch am Donnerstag im Fernsehstudio die Kandidatin Valérie Pécresse und ihr Konkurrent Éric Zemmour lieber über die Frage: Wie hältst du es mit Putin? Ein bisweilen ins Groteske abkippender Wahlkampf der – angesichts katastrophaler Umfrageresultate – frustrierten Präsidentschaftsbewerber, bei dem sowohl die politische Linke als auch die bürgerliche Rechte seit Monaten im Schatten faschistoider Bewegungen um kümmerlichen Stimmenzuwachs rangeln.

Nicht die 54 Jahre alte katholisch-bürgerliche Moralpolitikerin Pécresse hat sich seit ihrer Ernennung zur Kandidatin der rechtskonservativen Les Républicains (LR) im Zentrum ihrer Wählerschaft etabliert, sondern ihre innerparteilichen Gegner. Zeitungen und Fernsehsender berichten, welche Schwergewichte der LR Pécresse nicht unterstützen: zum Beispiel der frühere Staatschef Nicolas Sarkozy, der lieber als graue Eminenz hinter dem von ihm favorisierten Macron die Fäden zieht. Oder ihr Gegner bei der Kandidatenlese im November, Éric Ciotti, der immer mal wieder öffentlich seine »ehrliche Sympathie« für den Faschisten Zemmour in die politische Welt Frankreichs hinausposaunt. Aus den sogenannten Wahlprogrammen Zemmours (Reconquête) und der dem Faschismus zuneigenden Bewegung Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen hat Pécresse sicherheitspolitische Thesen übernommen. Doch nicht die Annäherung an das Lager der Rassisten schwächte die Position der Kandidatin in der Partei, sondern die gleichzeitige Angleichung ihres Programms an das des aktuellen Präsidenten.

Mit einigem Erfolg wirft ihr Zemmour vor, als Abziehbild Macrons durch das Land zu ziehen. Pécresses Antwort, Zemmours »Ideologie« habe ihn zu einer »totalen Fehleinschätzung Wladimir Putins« verführt, ist das, was Frankreichs knapp 48 Millionen Wahlberechtigten von der bürgerlichen Rechten zur Zeit als bedeutendstes Argument gegen eine Stimmabgabe für Kandidaten der Linken geliefert wird.

Gegen Jean-Luc Mélenchon etwa, den inzwischen 70 Jahre alten angeblichen »Putin-Freund« und ewigen Präsidentschaftskandidaten der Bewegung La France insoumise (LFI) – früher auch der Kommunisten, die diesmal mit ihrem eigenen Kandidaten Fabien Roussel mit Mühe Umfrageergebnisse von bis zu fünf Prozent erreichen. Mélenchon steht still bei 12,5 Prozent. Auch er wird, wie Roussel oder die sozialdemokratische Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, den zweiten Wahldurchgang wohl nicht erreichen. Hidalgos Zustimmungswerte sind unterirdisch, 1,5 bis drei Prozent, ebenso wie die des Grünen Yannick Jadot mit bis zu fünf Prozent. Die Linke, soviel steht wohl jetzt schon fest, ist aus dem Rennen.

Satte Zustimmung

Herausforderer Macrons? Der Präsident, der die Finanzierung der staatlichen Sozialdienste – Krankenhäuser, Seniorenheime, Mietenhilfe und anderes – bis vor der Pandemie noch für nutzloses Beiwerk des französischen Gesellschaftsmodells hielt, führt bei den Meinungsforschern mit satten Zustimmungswerten von durchgängig mehr als 30 Prozent. Macron braucht in diesen Tagen keine gigantischen Wahlkampftribünen und begeisterte Fans seiner Bewegung La République en marche (LREM), die für ihn fünf Jahre lang die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung hielt. Macron macht Wahlkampf mit Putin. Er sei – rechte wie linke Tageszeitungen in der Hauptstadt ebenso wie in der Provinz weisen regelmäßig darauf hin – der einzige europäische Regierungschef, mit dem der russische Kollege noch sprechen mag.

Dass Macron in seinem Wahlprogramm »versprochen« hat, das Renteneintrittsalter von bisher 62 auf 65 Jahre heraufzusetzen – vielleicht sogar ein bisschen höher, hat ihm die Gunst der Wähler bisher nicht genommen. Und dass der CGT-Gewerkschaftsführer Philippe Martinez ihn einen »Präsident der Reichen« nennt, »der sich um die Armen nicht kümmert«, auch nicht. Dass Macron die RN-Anführerin Le Pen, mit 18 Prozent wahrscheinlich erneut seine Gegnerin, im TV-Duell zwischen den beiden Wahldurchgängen niedermachen wird wie schon 2017 und danach einen klaren Sieg am 24. April einfahren darf, scheint der politischen Intelligenzija von Paris eine ausgemachte Sache.