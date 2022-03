Waffen und noch mal Waffen

Vadim Ghirda/AP/dpa Die Aufrüstung geht weiter: Ein ukrainischer Soldat bringt sich in Irpin in Schussposition (9.3.2022)

Die EU hat ihre Zusagen für Waffenlieferungen an die Ukra­ine verdoppelt. Die Staats- und Regierungschefs beschlossen bei einem Sondergipfel im Schloss von Versailles bei Paris, ein bereits kurz nach dem Beginn der Kämpfe beschlossenes Waffenpaket im Wert von 500 Millionen Euro auf eine Milliarde zu erhöhen. Die Waffenlieferungen sollten zügig erfolgen, sagte EU-Ratspräsident Charles Michel nach dem Ende der Beratungen. Außerdem will die EU bis Ende nächster Woche 600 Millionen Euro an allgemeiner Finanzhilfe an Kiew zahlen, weitere 600 Millionen bis Ende des Jahres. Auch die USA stellten zusätzliche Mittel für »Militärhilfe« an Kiew bereit. Im aktuell beratenen Haushaltsentwurf wurden 13,6 Milliarden US-Dollar für diesen Zweck eingestellt. Das entspricht ungefähr einem Prozent der gesamten US-Staatsausgaben. Im Unterschied zu ihren Ankündigungen rascher Waffenlieferungen vermieden die EU-Chefs, der Ukraine konkrete Zusagen für ihren Wunsch nach möglichst rascher EU-Mitgliedschaft zu machen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij kommentierte das Gipfelergebnis mit den Worten, es sei nicht das, was die Ukraine jetzt erwarte und brauche.

In der Ukraine flog Russland am frühen Morgen Angriffe auf Militärflugplätze in den westukrainischen Städten Luzk und Iwano-Frankiwsk. Dabei wurden mehrere Soldaten getötet und verletzt. Einige Bomben fielen auch auf Ziele in der Millionenstadt Dnipro (früher: Dnepropetrowsk). Das UN-Hochkommissariat für Flüchtlingsfragen warf Russland Kriegsverbrechen gegen die ukrainische Zivilbevölkerung vor. Es habe »offenbar wahllose Angriffe auf die Zivilbevölkerung gegeben«, was nach dem Völkerrecht verboten sei, sagte eine Sprecherin in Genf. Die Zahl der geflohenen Ukrainer liegt inzwischen nach UN-Angaben bei 4,5 Millionen, das entspricht zehn Prozent der Bevölkerung des Landes. 2,5 Millionen davon seien ins Ausland gegangen, die anderen hätten innerhalb der Ukraine Zuflucht gesucht.

Russlands Präsident Wladimir Putin sprach am Freitag mittag von Fortschritten in den Verhandlungen mit der Ukraine. Sein Sprecher schloss auf dieser Grundlage auch ein direktes Treffen Putins mit Selenskij nicht mehr aus. Ob Altbundeskanzler Gerhard Schröder bei seinem mit der Bundesregierung angeblich nicht abgesprochenen Moskau-Besuch im Gespräch mit Putin etwas erreicht hat, war zunächst nicht bekannt.

Offenbar aufgrund erheblicher russischer Verluste hatte Putin am Freitag den Einsatz von Freiwilligen im Donbass genehmigt. Dabei soll es sich auch um Männer aus Syrien handeln. Nach russischen Angaben haben sich 16.000 Freiwillige zum Dienst auf der Seite der »Volksrepubliken« Donezk und Lugansk gemeldet. Die Zahl entspricht, ob zufällig oder nicht, den Angaben, die die Ukraine über den Zustrom in ihre »Internationale Brigade« aus ausländischen Staatsbürgern gemacht hat. Diesen Einsatz hatte Putin noch als unmoralisch und rechtswidrig kritisiert.