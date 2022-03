»Alle Umfragen sehen uns deutlich vorne«

imago images/ZUMA Wire Viele Hoffnungen ruhen auf Gustavo Petro (Kundgebung in Bogotá, 2.10.2021)

Unter dem Banner des »Historischen Paktes« tritt fast die gesamte parteiförmige kolumbianische Linke geschlossen zu den Kongresswahlen an diesem Sonntag an. Warum unterstützt Ihre »Patriotische Union« diese Allianz von progressiven Liberalen bis hin zu Sozialisten?

Für Kolumbien stehen historische Wahlen an. Zum ersten Mal in der Geschichte besteht für die fortschrittlichen Kräfte des Landes eine aussichtsreiche Möglichkeit, die Regierung zu übernehmen. Alle Umfragen sehen uns und unseren Kandidaten für die am 29. Mai stattfindende Präsidentschaftswahl, Gustavo Petro, deutlich vorne. Wir verwechseln das nicht damit, an der Macht zu sein, aber ein solcher Erfolg brächte Spielräume für die Demokratisierung des Landes mit sich. Eine progressive Regierung könnte mit dem dafür notwendigen politischen Willen das Friedensabkommen umsetzen. Das wurde von der gegenwärtigen Regierung von Präsident Iván Duque bekämpft und als ein Vertrag der Vorgängerregierung betrachtet. Dabei handelt es sich um ein verbindliches Abkommen des kolumbianischen Staates. Um so wichtiger wird es sein, diesen historischen Zusammenschluss fortschrittlicher Kräfte nach einer möglichen Regierungsübernahme zu stärken. Uns erwartet eine neue Dimension von Kampagnen des politischen Gegners.

Welches Fazit ziehen Sie nach vier Jahren Amtszeit von Präsident Duque?

Es klingt vielleicht reißerisch, aber es trifft zu: Das war die schlechteste Regierung Kolumbiens aller Zeiten. Die Armut ist stark angestiegen, Millionen Familien können sich keine drei Mahlzeiten am Tag leisten, und die Inflation ist eine der höchsten auf dem Kontinent. Die Regierung wusste sich nicht anders zu helfen, als den monatelangen Aufstand des Volkes im vergangenen Jahr gegen die unsoziale Politik blutig niederzuschlagen. Dutzende Protestierende wurden von staatlichen Sicherheitskräften ermordet, mehr als 100 bleiben verschwunden. Die Regierung Duque hat es zugelassen, dass jährlich Hunderte Führungspersönlichkeiten sozialer Bewegungen und Menschenrechtsverteidiger ermordet wurden. Auch für die ehemaligen FARC-Guerilleros und -Guerilleras fehlt es an Sicherheit. Mittlerweile sind über 300 von ihnen ermordet worden.

Ihr Präsidentschaftskandidat Gustavo Petro ist die herausragende politische Persönlichkeit des »Historischen Paktes«. Haben Sie keine Sorge, dass seine mögliche Amtsübernahme bei der Wahl im Mai die Bedeutung der jetzigen Kongresswahlen in den Hintergrund rücken lässt?

Gustavo Petro hat aus dem Wahlkampf 2018 gelernt, wo er Duque später in der Stichwahl um die Präsidentschaft unterlag. Er ist sich sehr bewusst, dass seine Handlungsfähigkeit als Präsident von einer Mehrheit im Kongress abhängen wird. Deshalb wird in der Kampagne auch deutlich gemacht: Pacto fürs Parlament, Petro für die Präsidentschaft. Dass es den »Historischen Pakt« überhaupt gibt, hat maßgeblich mit Petros Fähigkeit zu tun, Menschen zusammenzubringen.

Was sind Ihre wichtigsten Zielsetzungen für die Entwicklung Kolumbiens in den kommenden Jahren?

Die Erfüllung der Vereinbarungen aus dem Friedensabkommen ist die Basis unseres politischen und sozialen Reformprogramms. Der »Historische Pakt« steht für eine Modernisierung der Wirtschaft – etwa durch eine Landreform –, eine Demokratisierung der Politik – unter anderem durch die Unterstützung benachteiligter Gruppen wie afrokolumbianischen Gemeinden oder Indigenen – sowie eine Bekämpfung der großen Ungleichheit in unserem Land – mit Hilfe einer garantierten Grundrente und weiteren Maßnahmen.

In der Außenpolitik wird Kolumbien sein Verhältnis zu den USA von einem Untertanen hin zu einer auf gegenseitigem Respekt beruhenden Partnerschaft verändern müssen. Wir wollen über eine Schließung der neun US-Militärbasen auf kolumbianischem Boden und einen Abzug des US-Militärs sprechen. Wir müssen unsere Außenpolitik insgesamt breiter aufstellen. Mit Venezuela etwa teilen wir eine lange Grenze. Da liegt es nahe, das Land zum gegenseitigen Nutzen wieder zu einem wichtigen Handelspartner zu machen.