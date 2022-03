Eine Frage der Deutungshoheit

Laci Perenyi/imago images Hält sich noch alle Optionen offen: Nikita Masepin

Am vergangenen Samstag hatte sich das US-amerikanische Haas-F1-Team wegen des Krieges in der Ukraine entschlossen, die Partnerschaft mit seinem Sponsor Uralkali und den Vertrag mit seinem russischen Fahrer Nikita Masepin mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Masepins Vater Dmitri ist bei dem russischen Bergbauunternehmen der Mehrheitsaktionär. Der Milliardärssohn Nikita Masepin hat nach seinem Rauswurf beim Haas-Rennstall nun Stellung bezogen: »Ich habe meinen Traum verloren, für den ich 18 Jahre meines Lebens gekämpft habe«, sagte er am Mittwoch: »Ich denke nicht, dass das fair ist.« Vor Beginn der abschließenden Testfahrten in Bahrain, wo der Saisonauftakt der Formel 1 am 20. März stattfinden wird, saß der 23jährige Rennfahrer in Moskau und legte in einem einstündigen Videomeeting seine Sicht der Dinge dar. »Wollen wir, dass der Sport bloß eine weitere Bühne für Proteste und politische Debatten wird? Oder ist der Sport eine Chance, Menschen in schwierigsten Zeiten zu verbinden?« fragte Masepin und verglich seinen Rauswurf mit den Olympiaboykotten der 80er Jahre.

Tatsächlich hatte der Automobilweltverband FIA russischen Fahrern die Teilnahme an FIA-Wettbewerben wie der Formel-1-Weltmeisterschaft trotz der russischen Invasion in der Ukraine als neutrale Sportler erlaubt, allerdings unter der Voraussetzung, dass »sie sich ausdrücklich zur Einhaltung der FIA-Grundsätze des Friedens und der politischen Neutralität verpflichten«. Der britische Automobilverband sprach hingegen ein komplettes Teilnahmeverbot für Teams, Fahrer und Offizielle aus Russland und Belarus aus. Ein Start Masepins beim zehnten Saisonrennen spätestens am 3. Juli in Silverstone wäre damit auch ohne die Trennung vom Haas-F1-Team ausgeschlossen gewesen. Dem Teamchef von Haas, Günther Steiner, warf Masepin Unaufrichtigkeit vor. Von seiner Kündigung habe er ohne Vorwarnung durch Veröffentlichung der Entscheidung eben erst am vergangenen Samstag erfahren. Ein Kontakt zu Steiner habe seitdem nicht mehr bestanden. Eine Grundlage für seine Entlassung sieht Masepin nicht, er schloss daher rechtliche Schritte nicht aus: »Wir halten uns alle Optionen offen«, meinte er und nahm dabei auf die erwähnte Entscheidung des Weltverbandes FIA Bezug, die russischen und belarussischen Fahrern einen Start unter neutraler FIA-Flagge weiterhin ermöglicht.

Zum Krieg in Ukraine äußerte sich Masepin nur kurz und sprach dem Westen die Deutungshoheit ab. »Jene, die nicht in diesem Teil der Welt leben oder hier geboren wurden«, sähen nur einen Teil des Konflikts. Menschen aus Russland und der Ukraine verstünden ihn auf wesentlich mehr Ebenen. Von seiner Zukunft hat er klare Vorstellungen. »Das Kapitel Formel 1 ist für mich noch nicht beendet«, sagte Masepin, der nur eine Rückkehr zu Haas ausschloss. Zudem kündigte er die Gründung einer Stiftung an. Diese soll Athleten unterstützen, die »aus politischen Gründen und ohne ihr Zutun die Chance verloren haben, auf höchstem Level Wettkämpfe zu bestreiten«.