Funke schmeißt hin

imago images/Revierfoto Im Februar prangerte Funke bei einer Delegiertenversammlung des BDZV die Äußerungen von Döpfner an – stand dabei aber allein auf weiter Flur

Der Ukraine-Krieg kam Mathias Döpfner offenbar wie gerufen. Für den Axel-Springer-Vorstandschef scheint er die Gelegenheit zu sein, den harten Hund zu geben und so von den Streitigkeiten um seine Person im Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) abzulenken. In einem Kommentar in Bild am Freitag forderte Döpfner, der seit Monaten immer wieder mit wirren Äußerungen auffällt, unter der Überschrift »Die NATO muss jetzt handeln« allen Ernstes ein Eingreifen des Kriegsbündnisses in der Ukraine. Seine schräge Argumentation: Wenn Russland die Ukraine erobere, weil der Westen keinen militärischen Widerstand geleistet habe, würden die Chinesen Taiwan annektieren. Frankreich, England, Deutschland und die USA müssten daher »als Allianz der Freiheit Putins mörderisches Treiben mit ihren Truppen und Waffen in Kiew« beenden. Alles andere sei Kapitulation.

Das war sogar der erzreaktionären Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) zuviel. »Von allen guten Geistern verlassen: Europas mächtigster Verleger schreibt den dritten Weltkrieg herbei«, kommentierte sie Döpfners Vorstoß noch am selben Tag. Sein Beitrag sei ein »publizistisches Spiel nicht nur mit dem Feuer, sondern mit dem Weltenbrand«. Entsetzt äußerten sich Journalisten auch bei Twitter. »Mal eben auf 30 Zeilen fordern, dass NATO-Truppen in die Ukraine marschieren sollten – unverantwortlich!« schrieb der FAZ-Redakteur Philip Plickert. Tilo Jung, Gründer des Interviewformats »Jung & Naiv«, schrieb: »Döpfner so: Wenn wir jetzt nicht den dritten Weltkrieg anfangen, fängt der dritte Weltkrieg an!« Handelsblatt-Reporter Lars-Marten Nagel twitterte: »Immer wenn du denkst, irrer wird es nicht … Axel-Springer-CEO Mathias Döpfner fordert allen Ernstes den Westen auf, den dritten Weltkrieg zu beginnen.«

Es muss bezweifelt werden, dass Döpfners Äußerungen ihm in den Auseinandersetzungen um seine Position als BDZV-Präsident helfen. Die waren zuletzt eskaliert. In der vergangenen Woche erklärte die Funke-Mediengruppe, drittgrößte Verlagsgruppe der BRD, ihren Austritt aus dem Verlegerverband. Funke hatte in den Wochen zuvor klar Stellung gegen Döpfner bezogen. Dabei ging es um die Affäre um den geschassten Bild-Chefredakteur Julian Reichelt und dubiose Äußerungen des Springer-Chefs. Bereits im Herbst hatte der Essener Konzern die Frage aufgeworfen, ob dieser noch als oberster Lobbyist der deutschen Verleger tauge. Als eine Recherche der Financial Times (FT) Anfang Februar neue inakzeptable Äußerungen Döpfners zutage förderte, thematisierte Funke das Mitte des Monates bei einer Delegiertenversammlung des BDZV – stand aber allein auf weiter Flur. Die Süddeutsche Zeitung (SZ) vermutete am Sonnabend, die Mehrheit der deutschen Verleger schätze Döpfner als »gewieften Netzwerker« und verharre »lieber schweigend im Windschatten des Springer-Hochhauses, als sich selbst in den Sturm zu stellen«. Das galt allerdings nicht für Thomas Düffert, Vorstandschef der Madsack- Verlagsgruppe (Hannoversche Allgemeine, Leipziger Volkszeitung). Er gab kurz nach der Versammlung sein Amt als BDZV-Vizepräsident ab, was als Misstrauensbekundung gegen Döpfner interpretiert wurde.

In der vergangenen Woche brachte dann ein Brief der drei verbliebenen Verbandsvizes das Fass bei Funke zum Überlaufen, wie die SZ berichtete. Das Trio habe Funke-Verlegerin Julia Becker, die zuvor mit einem Strategiepapier eine Reform des BDZV gefordert hatte, ein zweifelhaftes Angebot gemacht. Als Nachfolgerin des ausgeschiedenen Düffert könne sie ihren Worten ja Taten folgen lassen, hieß es in dem Brief. In Essen kam das nicht gut an. »Der letzte Antrag der Vizepräsidenten war in seiner gönnerhaften Tonality zu viel«, erklärte ein Funke-Sprecher gegenüber der SZ. In der Antwort von Funke-Geschäftsführer Christoph Rüth auf den Brief, aus dem das Blatt zitierte, wird das Angebot eines Vizepostens für Becker »dankend abgelehnt«. Zudem kündige Funke die Mitgliedschaft im BDZV »zum 30. Juni 2022 fristwahrend«. Da der Austritt erst zum Jahresende in Kraft tritt, könnte dieser vielleicht noch abgebogen werden. Allerdings wohl nicht mehr mit Döpfner als Verbandspräsident.