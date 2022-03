USA im Sanktionswahn

REUTERS/Sergei Karpukhin Der russischen Ölindustrie können die US-Sanktionen kaum etwas anhaben (Ölfeld in Krasnojarsk)

Die chinesische Regierung hat das Importverbot der USA für Öl, Gas und Kohle aus Russland kritisiert. »Den großen Knüppel der Sanktionen zu schwingen bringt uns keinen Frieden und keine Sicherheit«, sagte Außenamtssprecher Zhao Lijian am Mittwoch vor der Presse in Beijing. China lehne alle einseitigen Sanktionen ab.

Am Dienstag abend (Ortszeit) hatte US-Präsident Joseph Biden eine entsprechende Verfügung unterzeichnet. Demnach werde Öl aus Russland nicht mehr an Häfen in den Vereinigten Staaten angenommen sowie US-Firmen und Privatpersonen untersagt, in russische Energiekonzerne zu investieren. Um die Einbußen des Russland-Handels wettmachen zu können, bemüht sich Washington um bessere Beziehungen zu anderen Ölexportländern. Nach Verhandlungen am vergangenen Wochenende in Caracas hat die venezolanische Regierung am Mittwoch zwei Ölmanager der Citgo-Gruppe, der US-Tochter des staatlichen venezolanischen Ölkonzerns PDVSA, aus der Haft entlassen. Gustavo Cárdenas und Jorge Fernández waren 2020 der Korruption für schuldig befunden worden. Ihre Freilassung weist auf einen Kurs der Annäherung zwischen den USA und Venezuela hin. In den vergangenen Tagen wurde auch darüber spekuliert, ob die USA Öl aus dem Iran beziehen werden.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) warnte im Falle eines westlichen Embargos russischer Öl- und Gaslieferungen vor schweren Schäden für Deutschland. Der russische Anteil an den Rohöleinfuhren in die BRD liegt bei rund 35 Prozent.

Die Folgen des US-Ölembargos sind für Russland nach Ansicht des Kieler Instituts für Weltwirtschaft äußerst gering. »Einen ökonomischen Schaden bei der russischen Wirtschaft verursacht er praktisch nicht und hat daher auch keine unmittelbaren Auswirkungen auf die finanziellen Handlungsspielräume Wladimir Putins«, erklärten die Ökonomen am Mittwoch.

Die russische Botschaft in den USA warnte vor Preissteigerungen: »Es liegt auf der Hand, dass der Verzicht auf unsere Ressourcen auch zu erheblichen Schwankungen auf den globalen Energiemärkten führen wird.« Das Embargo werde sich nachteilig auf die Interessen von Unternehmen und Verbrauchern auswirken, vor allem in den USA selbst. »Der Sanktionsdruck der USA auf Russland hat längst die Grenzen der politischen und wirtschaftlichen Vernunft überschritten.«