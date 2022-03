»Keine sicheren Regionen mehr in Afghanistan«

Jorge Silva/REUTERS Taliban-Patrouille auf Markt in Kabul (3.10.2021)

Seit der Machtübernahme der Taliban im Sommer 2021 ist die Anerkennungsquote für Asylsuchende aus Afghanistan in der BRD insgesamt hoch. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, besteht aber weiterhin darauf, jeden Einzelfall zu prüfen und die Möglichkeit zu haben, alleinstehenden gesunden jungen Männern keinen Schutzstatus zu gewähren. Dies ergab die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linke-Abgeordneten Clara Bünger. Was bedeutet das für die Betroffenen?

Bei Fällen von jungen gesunden Männern aus Afghanistan, die keine Unterhaltsverpflichtungen etwa wegen eigener Kinder haben, argumentiert das BAMF immer gleich: Wer erwerbstätig sein kann, könne dort ein landesübliches adäquates Einkommen erhalten, das zumindest vor dem Verhungern schütze. Viele dieser Aufenthaltsverfahren sind seit 2015 und den nachfolgenden Jahren anhängig, betreffen also etwa ehemalige minderjährige Geflüchtete, die mittlerweile junge Erwachsene sind. Sie leben mitunter seit Jahren in der BRD und warten auf eine Entscheidung.

Seit dem Sturz der afghanischen Regierung durch die Taliban sehen viele Gerichte ein Abschiebeverbot als begründet an. Denn dort könne ein menschenwürdiges Existenzminimum nicht gewährleistet werden. Wenn aber Gerichte anbieten, auf einen Verhandlungstermin zu verzichten, lehnt das BAMF eine schnelle schriftliche Erledigung im Einvernehmen ab. Dann heißt es vom Bundesamt, es könne ein Schutzbegehren nur dann geben, wenn besondere Umstände aufträten, etwa eine Krankheit. Zur Erklärung: Ein Abschiebeverbot bedeutet, dass von Deutschland aus nicht in ein Land abgeschoben werden darf, in dem eine grobe Verletzung der Menschenrechte zu befürchten ist. In der Folge hätten junge Menschen hierzulande eine Aufenthaltserlaubnis von bis zu drei Jahren, könnten zur Schule gehen, eine Ausbildung beginnen, studieren oder arbeiten.

Wie werten Sie es, dass das BAMF auf diese Art und Weise blockiert?

Es gibt keine belastbaren Daten für die Behauptung, dass der Tagelöhnermarkt eine tragfähige Lebensgrundlage bieten könnte. Nicht berücksichtigt wird auch, dass es keine sicheren Regionen in Afghanistan mehr gibt, seit die Taliban dort herrschen. In bezug auf die Flüchtlingsanerkennung und den Schutzstatus hieß es vor kurzem noch, in Kabul seien Frieden und Sicherheit möglich. Davon kann jetzt keine Rede mehr sein. Es ist empörend, dass das BAMF eine schnelle, menschliche Lösung verweigert und die Wartezeit und Unsicherheit für junge Afghanen verlängert.

Wie wirkt sich die Haltung des BAMF in dieser Frage auf die Lebenssituation der jungen Männer aus?

Selbst wenn ein Gericht negativ entscheiden sollte: Abschiebungen drohen seit dem Sieg der Taliban kaum mehr, selbst in Bayern nicht. In dem Fall würde sich der Status einer Duldung anschließen, die Abschiebung also ausgesetzt werden. Eine Ausbildung oder Arbeit kann dann von dem Betroffenen fortgesetzt werden. Dennoch bestehen etwa bei Bewerbungen um einen Job schlechtere Chancen, weil die Planungssicherheit mit dem neuen Mitarbeiter fehlt. Für junge Geflüchtete bedeutet diese Entscheidungspraxis des BAMF, dass sie ohne Perspektive weiterleben müssen.

Haben es afghanische Flüchtlinge angesichts des ­Ukraine-Kriegs nun schwerer als zuvor? Es ist auffällig, wieviel aktuell über die neuen Fluchtbewegungen hierzulande berichtet wird.

In den Verfahren wird das derzeit noch nicht deutlich. Absehbar ist aber, dass die Behörden sich künftig mehr mit den neu angekommenen ukrainischen Geflüchteten beschäftigen werden. Die Öffentlichkeit und die Medien nehmen allerdings jetzt schon die Notlage der afghanischen Menschen hierzulande weniger wahr.

Was erwarten Sie von der neuen Bundesregierung?

Bei den Gerichtsverfahren wird deutlich: Das BAMF hat seitens des Bundesinnenministeriums Weisung, so hart vorzugehen. Es gilt also, dass die neue Regierung hier schnell nachjustiert.