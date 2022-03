Rekordgewinne bei der Post

Sebastian Kahnert/dpa Die Deutsche Post ist »so profitabel wie nie zuvor«, die Briefkästen sind rar geworden

In der Bonner Zentrale der Deutsche Post DHL Group herrschte am Mittwoch Feierstimmung. Bei Bekanntgabe der Jahreszahlen sparte der ehemalige Staatskonzern nicht mit Superlativen. Demnach konnte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 22,5 Prozent auf 81,7 Milliarden Euro, das höchste Niveau der Konzerngeschichte, gesteigert werden. Der Konzern sei 2021 »so profitabel wie nie zuvor« gewesen. Unter dem Strich konnte die Post rund 5,1 Milliarden Euro einfahren – eine Steigerung um rund 70 Prozent.

Der Gewinnkurs sei durch den »signifikant« angestiegenen Welthandel und den »anhaltend starken« Onlinehandel mit weiter wachsenden Sendungsmengen angetrieben worden, teilte der ehemalige Staatskonzern mit. Man habe »volle Stärke« bewiesen, jubelte CEO Frank Appel, Ziehsohn des ehemaligen Chefprivatisierers Klaus Zumwinkel.

Die »volle Stärke« des Logistikriesen geht nicht zuletzt auf Massenentlassungen seit Beginn der nuller Jahre und andauernden Rückwärtsgang im Angebot zurück. So baute der Konzern allein bis 2006 rund 173.000 Stellen ab – diejenigen Beschäftigten, die blieben, sehen sich weiter verschlechternden Arbeitsbedingungen ausgesetzt. Auch am vom Geschäft der Post abhängigen Kunden geht der Gewinnkurs der Logistiker nicht vorbei. Der Konzern hat sein Angebot im Bundesgebiet verknappt und landesweit rund 5.000 Filialen geschlossen. Während die Briefkästen sowohl im ländlichen als auch im städtischen Raum immer rarer werden (schon 20.000 ließ die Post entfernen), können sich Briefeschreiber und Paketverschicker an regelmäßigen Preissteigerungen erfreuen. Ein einfacher Normalbrief im Versand kostet seit diesem Jahr mittlerweile ganze 85 Cent. Bereits die Steigerung auf 80 Cent war laut nachträglicher Prüfung rechtswidrig, zurückgenommen wurde sie jedoch nicht.

Die Aktionäre freut’s: Post-Aktien legten um bis zu acht Prozent auf mehr als 43 Euro zu. Die Dividende soll von 1,35 Euro je Aktie auf 1,80 Euro steigen. Darüber hinaus verkündete die Post ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu zwei Milliarden Euro.