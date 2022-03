Evakuierung fehlgeschlagen

+ Update 16:46 +

IMAGO/ZUMA Press Am Samstag morgen wurde Charkiw mit Raketen beschossen

In der Ukraine ist eine Vereinbarung zur Öffnung von sicheren Evakuierungswegen für die Bevölkerung von Mariupol nach kurzer Zeit gescheitert. Beide Seiten machten einander gegenseitig dafür verantwortlich: die Ukraine erklärte, Russland habe die vorgesehene Evakuierungsroute beschossen, Russland, die ukrainische Seite habe die Zivilbevölkerung nicht ausreisen lassen, um sie als Geisel in der Stadt zu behalten. Unabhängige Zeugen für die eine oder andere Version gibt es nicht. Die Vereinbarung hatte von acht bis 15 Uhr deutscher Zeit gelten sollen, und Russland hatte für diese Zeit eine Waffenruhe zugesagt. Die Aktion sollte unter der Schirmherrschaft des Roten Kreuzes ablaufen. Ob die ebenfalls geplante Evakuierung der weitgehend zerstörten Stadt Wolnowacha nördlich von Mariupol zustande gekommen ist, war zunächst nicht bekannt. Von hier sollten 15.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden, aus Mariupol 200.000.

Wo die Fluchtbewegung der Menschen spontan verläuft, nimmt sie oft chaotische Formen an. Die New York Times veröffentlichte Bilder vom völlig überfüllten Bahnhof von Kiew, wo inzwischen S-Bahn-Züge auf die 500 Kilometer lange Strecke nach Lwiw in Marsch gesetzt werden. Die zweite Bahnlinie nach Westen führt durch die Kampfzone und ist deshalb blockiert. Dasselbe gilt für zwei Ausfallstraßen in westlicher Richtung, von der die nördliche blockiert ist und die südliche umkämpft. Ein von der ukrainischen Plattform Strana.news veröffentlichtes Amateurvideo aus einem Zug von Charkiw nach Lwiw zeigt einen völlig überfüllten Waggon, in dem die Passagiere bei ausgefallener Klimaanlage die 1.000 Kilometer lange Strecke teilweise im Stehen zurücklegen müssen.

Unterdessen ist unklar, wie lange die Flucht aus Charkiw auf diesem Wege noch möglich ist. Nach Angaben des US-Thinktanks »Institute for the Study of War« haben die russischen Truppen ihren Vorstoß auf Kiew von Osten her wieder aufgenommen und bedrohen insbesondere die Stadt Browary am östlichen Kiewer Stadtrand. Durch diesen Ort führt auch die Bahnlinie von Charkiw nach Kiew.

Aus Charkiw wurden am frühen Morgen mehrere Raketentreffer auf militärische Ziele im Stadtzentrum gemeldet. Getroffen wurde unter anderem eine Kaserne der dem Innenministerium unterstellten Nationalgarde. In den nach wie vor von ukrainischen Truppen gehaltenen Gebietshauptstädten Sumy und Tschernihiw verschlechtern sich die Überlebensbedingungen offenbar rapide. Aus Sumy wurden Bilder gepostet, die Bewohner dabei zeigen, wie sie Schmelzwasser, das von den Dächern fließt, in Eimer und Kanister abfüllen, weil die Wasserversorgung zusammengebrochen ist. Der Gouverneur von Tschernihiw teilte mit, womöglich würden in dieser Stadt bald Telefon und Internet zusammenbrechen. Der ukrainische Gouverneur des von russischen Truppen besetzten Cherson verschickte eine Mitteilung, in der er ausdrücklich dementierte, dass russische Soldaten Frauen und Mädchen vergewaltigten. Nichts dergleichen sei vorgefallen, schrieb der Beamte; die Leute sollten nicht in Panik verfallen. Aus Mariupol waren am Freitag abend Plünderungen in einem Einkaufszentrum gemeldet worden; in einer offenbar koordinierten Aktion werden ertappte Plünderer immer öfter einer öffentlichen Prügelstrafe unterzogen. Sie werden mit heruntergelassenen Hosen an Straßenbäume gefesselt, und jeder, der will, kann ihnen Stockhiebe verpassen. In Kiew wurde ein Mitglied der ersten ukrainischen Verhandlungsdelegation mit Russland auf offener Straße erschossen, angeblich im Zuge des Versuchs des Geheimdienstes SBU, ihn festzunehmen. Anschließend hieß es, der Geschäftsmann sei des Landesverrats verdächtig gewesen.

Präsident Wolodimir Selenskij hat sich unterdessen enttäuscht darüber geäußert, dass sich die NATO am Freitag geweigert hat, eine »Flugverbotszone« über der Ukraine auszurufen. Offenbar sei die Verteidigung der Freiheit der Ukraine für die NATO kein vorrangiges Ziel, erklärte Selenskij in einer am Freitag abend verbreiteten Videobotschaft. Die NATO habe sich als schwaches Bündnis erwiesen, und von ihrer Verantwortung gegenüber der Ukraine könne sie sich nicht durch die Lieferung von einigen Tonnen Hilfsgütern freikaufen. Außenminister Dmitro Kuleba schrieb am Samstag, die NATO sei erkennbar anders, als die Ukrainer sie sich vorgestellt hätten. Mit ihrer Vorsicht gegenüber Russland verdiene sie keine Hochachtung.

In Russland geht die Blockade westlicher Kommunikationsplattformen weiter. Nach Facebook wurde am Samstag morgen auch Twitter vom Netz genommen. Beiden Plattformen wird vorgeworfen, gegen ein neues Gesetz verstoßen zu haben, das den Gebrauch der Bezeichnung »Krieg« für die Vorgänge in der Ukraine verbietet und die Verbreitung negativer Kommentare zur russischen Militäraktion mit bis zu 15 Jahren Haft bedroht. Aus diesem Grund stellten viele westliche Sender, darunter auch ARD und ZDF, die Berichterstattung aus Moskau ein. Ebenso wurde der Zugang zur Webseite der Deutschen Welle erschwert. Der vom Bundeskanzleramt finanzierte Sender, der sich zum »unabhängigen internationale Medienhaus« erklärt, bietet inzwischen eine Hör-App an, in die eine »Zensurumgehung« eingebaut sei.