Erdgaspreis in Europa auf historischem Höchststand

Stefan Sauer/dpa Erdgaslieferungen durch Pipelines aus der Russischen Föderation

London. Der Erdgaspreis in Europa hat die Marke von 200 Euro pro Megawattstunde überstiegen und damit einen historischen Höchststand erreicht. Eine Megawattstunde Erdgas wurde am Freitag am wichtigsten niederländischen Handelspunkt TTF für 213,895 Euro gehandelt. 40 Prozent der Erdgasimporte kommen bislang aus Russland. Daher wirkt sich der Krieg in der Ukraine auch auf die Energiemärkte aus. Vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine hatte der Gaspreis bereits deutlich zugelegt. Ende 2021 lag der Preis bei rund 148 Euro je Megawattstunde. Im langjährigen Mittel habe er sich laut Vergleichsportalen zwischen zehn und 25 Euro bewegt. Die steigenden Gaspreise haben auch in der BRD Auswirkungen auf Verbraucherkosten und die Inflationsrate. (AFP/jW)