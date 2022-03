Justiz: EU schränkt Kooperation mit Russland ein

Denis Charlet/AFP/dpa Die EU-Justizminister bei einem Treffen in Lille (4.2.2022)

Brüssel. Die EU-Staaten schränken die Zusammenarbeit mit Russland im Bereich der Justiz vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine ein. So sollten russische und auch belarussische Ersuchen um Rechtshilfe oder Auslieferung im Bereich des Strafrechts nicht mehr grundsätzlich wahrgenommen werden, sagte Frankreichs Justizminister Éric Dupond-Moretti am Freitag nach einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel. Grundlage der strafrechtlichen Zusammenarbeit seien Vertrauen sowie die »Achtung des Völkerrechts«. Man habe sich nun dafür entschieden, die Fälle künftig einzeln zu prüfen. Im Zivilrecht wolle man an der Zusammenarbeit festhalten. Als Begründung verwies Dupond-Moretti auf das Beispiel internationaler Kindesentführung, bei denen andernfalls Nachteile entstehen könnten. Deutschlands Justizminister Marco Buschmann (FDP) hatte vor dem Treffen mit Blick auf die Zusammenarbeit mit Russland im Bereich der Justiz gesagt, es sei für ihn »unvorstellbar, dass sie einfach so weitergeht, als sei nichts geschehen«. (dpa/jW)