Votos-Roland Owsnitzki/imago Kosmisches Chaos: Animal Collective in Aktion

Eine Szene beinahe wie aus »Moby Dick«, in der ein kleines Ruderboot mit einem Harpunier an der Spitze einem Wal nachstellt, ein paar andere, aus der Zeit gefallene Objekte wie ein Telefonapparat der ersten Stunde, dazu die Abbildung eines Buchs mit dem Titel: »The Encyclopedia of Witchcraft and Demonology«. Muss alles nichts bedeuten, kann es aber, wie es im verwirrenden Zeichenkosmos von Animal Collective seit mittlerweile 20 Jahren üblicherweise der Fall ist. Das Cover des neuen Albums »Time Skiffs« bewegt sich jedenfalls irgendwo zwischen einer Kurt-Schwitters-Collage und Malen nach Zahlen am Sternenhimmel. Dada als kosmisches Prinzip, könnte man meinen, wobei im Vordergrund noch drei bunte, aus kopierten und eingefärbten Papierfetzen zusammengesetzte Boote dümpeln, mit denen man sich auf Zeitreisen begeben kann. Bitte? Genau: Kurz das Lexikon zu Rate gezogen, scharf kombiniert: »Skiff« ist ein, jawoll, Ruderboot, womit wir uns dann wieder bei Moby Dick befinden. Es muss kein DeLorean sein, mit dem man zurück in die Zukunft reist – eine Jolle tut’s auch.

Bei Animal Collective finden seit jeher disparate Elemente zusammen, werden in einen großen brodelnden Topf geworfen – heraus kommt ein sprudelnder Zaubertrank. Das geht mal mehr, mal weniger gut; im Idealfall, wie bei dem Klassiker »Merri­weather Post Pavillon« von 2009, entsteht etwas Geniales (wie der bisher größte Hit des Kollektivs, »My Girls«), das dann bei Liveauftritten eine doppelte bis dreifache Wucht entfaltet. Ungefähr seit damals bilden die vier Individualisten mit den seltsamen Pseudonymen Avey Tare, Deakin, Panda Bear und Geologist die Speerspitze eines avantgardistischen Electropops, der mal feinnervig, mal überladen, stets hyperaktiv Grenzen sucht und überschreitet. Sich also um Konventionen kaum schert.

»Time Skiffs«, das elfte Studioalbum, bemächtigt sich des kosmischen Chaos, überführt es mit irritierend ruhiger Hand in perfekte Songs. Das gilt vor allem für das fast achtminütige »Cherokee« im Zentrum und das verträumte, wie unter Wasser schillernde »Royal and Desire«, das den krönenden Abschluss bildet. Wer sich auf die dynamische, übermütig verspielte Bastelei von Animal Collective einlässt, muss manchmal komplizierte Fäden entwirren. Hat man das geschafft, werden kurze Melodielinien erkennbar, tauchen Motive und Muster auf, die sich wie durch Magie zu formvollendeten Popjuwelen verdichten. Man sollte sich über das »Wie bloß?« vielleicht nicht allzusehr den Kopf zerbrechen und lieber dem Ratschlag aus »Royal and Desire« folgen: »Just try living now, now / Now, now.«

Die oft rätselhafte Lyrik fährt eine Vielzahl von Bildern auf: Feuer brennen, Möwen schreien (»Dragon Slayer«), bis wir bei praktischer Lebenshilfe angelangt sind: »Here’s a little tip / Had a look at what is really living / Treating everyday / As an image of a moment that’s passed.« Der Imperativ des »Jetzt!« war ja immer die maßgebliche Devise des Pop. Im Vergleich zu früheren Werken haben Animal Collective auf »Time Skiffs« das Rauschhafte indes etwas zurückgefahren, sie verzichten auch weitgehend auf jene kleinen destruktiven Gesten, in denen der ganze vielstimmige Überschwang plötzlich zum Erliegen kommt und nur noch ein schwarzes Loch übrigbleibt. Am deutlichsten wird die neue Ausgeglichenheit in dem wunderschönen »Prester John«, einer – kann das sein? – Folkballade, die, denkt man sich die paar elektronischen Töne weg, fast von den Fleet Foxes stammen könnte. Doch bewegt sich in den bunten Bildern von Schönheit und Apokalypse des Stückes ein einsamer Mensch – es geht ihm nicht gut: »Prester John is breaking down, down / His heart is breaking down, down.«

Und so schlagen »Animal Collec­tive« auf »Time Skiffs« bemerkenswert abgeklärt die Brücke zwischen analoger Nostalgie und digitalem Futurismus, zwischen nautischen und kosmischen Metaphern, Augenblick und Ewigkeit, Dada und Zeitreise. All das bleibt bruchstückhaft, flackernd, unabgeschlossen, die Erzählbögen beschränken sich nur auf Ausschnitte, auf einzelne lautmalerische Worte oder mantrahaft wiederholte Phrasen. Wer die glitzernden Scherben aber zusammensetzt, wird mit einer Popmusik belohnt, tiefgründig wie der Ozean, auf dem die Walfänger zu Herman Melvilles Zeiten unterwegs waren und auf dem sich heute allerlei Freizeitkapitäne in andere Bewusstseinszustände beamen.