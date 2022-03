Pro Asyl: Schutz geflüchteter Frauen sicherstellen

Zum Internationalen Frauentag am 8. März riefen Pro Asyl und Landesflüchtlingsräte dazu auf, Asylverfahren endlich geschlechtersensibel zu gestalten und den Schutz von geflüchteten Frauen und Mädchen in Deutschland sicherzustellen:

Die Anerkennung geschlechtsspezifischer Verfolgung ist seit 2004 gesetzlich verankert. Gemäß der Istanbul-Konvention haben zudem von Gewalt betroffene geflüchtete Frauen und Mädchen Anspruch darauf, angemessen untergebracht, medizinisch versorgt und vor weiterer Gewalt geschützt zu werden. In der Praxis kommt es dennoch zu erheblichen Problemen.

»Wenn das BAMF 2020 annähernd 60.000 Asylanträge von Frauen und Mädchen inhaltlich prüft und nur in 1.300 Fällen eine geschlechtsspezifische Verfolgung erkennt, dann stimmt etwas nicht«, sagt Andrea Kothen von Pro Asyl. »Es wird oft nicht genau genug hingeguckt, nicht nachgefragt, nicht geglaubt, oder es werden aufwendige Nachweise verlangt. So fallen viele Frauen durch das Raster.«

Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag die Einführung einer flächendeckenden, behördenunabhängigen Asylverfahrensberatung und die besondere Unterstützung vulnerabler Personen beschlossen. Die Umsetzung dieses Vorhabens ist dringend geboten (...).

Ein großes Problem ist die fehlende Vorbereitung der Frauen auf die Anhörung. Sie ist nötig, damit die betroffenen Frauen sich öffnen und über sexuelle Gewalterfahrungen oder Traumata sprechen können. Durch beschleunigte Verfahren bleibt zwischen Ankunft und Anhörung kaum Zeit und oftmals keine Gelegenheit für eine Vorbereitung, Beratung oder gar eine kurze Erholungspause nach einer strapaziösen Flucht.

»Geschlechtsspezifische Verfolgung und Gewaltbetroffenheit können so weder hinreichend erkannt und gewürdigt werden, noch können die Frauen adäquat unterstützt werden«, sagt Laura Müller vom Niedersächsischen Flüchtlingsrat. »Beschleunigte Verfahren dürfen nicht auf Kosten der Rechtssicherheit und des Schutzes der Frauen durchgeführt werden.«

Das Landes-ASten-Treffen NRW, der landesweite Zusammenschluss der Studierendenvertretungen, lenkte anlässlich des 8. März die Aufmerksamkeit auf die Rolle der Hochschulen beim Kampf gegen Sexismus und Misogynie:

»Gesellschaftliche Probleme wie ungleiche Arbeitsverhältnisse, sexistische Stereotypisierung, Benachteiligung von Müttern, Belästigung, Gewalt und vieles mehr finden sich an jedem Campus. So gibt es zwar etwa gleich viele Studentinnen und Studenten, doch die Männerquote bei den Professuren liegt bei etwa 75 Prozent. Im Alltag kommt es oft vor, dass Frauen nicht ernst genommen werden und ihre Fähigkeiten unterschätzt werden. Doch diese Probleme werden abgetan, als würde es reichen, wenn die Gleichstellungsbeauftragte am Ende ein kritisches Wort sagt und so Buße getan wird«, so Amanda Steinmaus, Koordinatorin des LAT.

Tobias Zorn, Koordinator des LAT, ergänzt: »Die Hochschulen nehmen unbestritten eine wichtige Rolle in der öffentlichen Debatte zur Geschlechterfrage ein. Dafür braucht es aber mehr als schlaue Texte – Hochschulen müssen reale Räume für Begegnungen und Debatten schaffen und dabei auch für Menschen, die nicht Teil der Hochschule sind, zugänglich sein. Gerade durch die zunehmende Digitalisierung, auch im Zuge der Pandemie, sind solche Räume wichtig. Sie demokratisieren die Debatte und helfen dabei, differenzierte Problemanalysen zu treffen und reale Verbesserungen zu schaffen.«