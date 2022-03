Kämpferische Frauen

Jesus Merida/IMAGO/ZUMA Wire

Weltweit sind am Dienstag anlässlich des internationalen Frauenkampftags Menschen auf die Straße gegangen. Im südspanischen Málaga demonstrierten Hunderte Schülerinnen und Studentinnen unter anderem für die Beendigung der Gewalt gegen Frauen. Im türkischen Istanbul versuchte ein Großaufgebot der Polizei, im Stadtteil Cihangir den traditionellen Nachtmarsch der Frauen zu verhindern. Auch in der Bundesrepublik fanden Veranstaltungen statt. An einer internationalistischen Demonstration im Berliner Wedding beteiligten sich mehr als 5.000 Personen. (jW)