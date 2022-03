Rufe nach Embargo

Dmitry Lovetsky/AP/dpa Das Liefervolumen von Nord Stream 1 entspricht mehr als der Hälfte des deutschen Verbrauchs (Portowaja, 9.4.2010)

Die EU will ihre Erdgasimporte aus Russland binnen eines Jahres um zwei Drittel reduzieren. Das sieht ein Maßnahmenplan zur Energieversorgung vor, den die EU-Kommission am Dienstag vorgelegt hat. Bis spätestens 2030, womöglich noch früher, will das Staatenkartell zudem vollständig aus dem Bezug russischen Erdgases aussteigen. Derzeit kommen rund 40 Prozent des importierten Gases aus Russland, in Deutschland liegt der Prozentsatz sogar bei 55 Prozent. Man wolle »bei der Wahl unserer Energie schnell unabhängiger werden«, äußerte am Dienstag Frans Timmermans, Vizepräsident der EU-Kommission.

Die wegfallenden Lieferungen aus Russland sollen, wie es in Brüssel hieß, zum einen durch die Ausweitung der Erdgasimporte aus anderen Ländern ausgeglichen werden. Geplant sind vor allem umfangreichere Flüssiggaseinfuhren etwa aus den USA und aus Katar. Darüber hinaus ist ein größerer Bezug von Erdgas aus Nordafrika geplant. Vor allem aber sei ein rascher Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energiequellen vorgesehen, teilte die Kommission mit. Dazu soll im Juni eine Solarstrategie vorgelegt werden. Nicht zuletzt will Brüssel die bürokratischen Hürden ein Stück senken, die bei Solar- und Windkraftprojekten überwunden werden müssen.

Unterdessen treiben die USA die Debatte um ein Erdölembargo gegen Russland voran. Bereits die Ankündigung von US-Außenminister Antony Blinken, Washington werde ein Embargo »aktiv« diskutieren, hatte den Ölpreis am Montag auf den höchsten Preis seit 2008 schnellen lassen. Am Dienstag hat der Shell-Konzern mitgeteilt, ab sofort den Kauf von Erdöl und Erdgas auf Null zurückzufahren. Auch in Deutschland steigt der Druck. Hatte am Sonntag zunächst der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen verlangt, Russlands gesamtes Öl- und Gasgeschäft zu stoppen, so schloss sich nun auch der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, an. Heusgen erklärte, die Bevölkerung werde die Folgen eines Embargos hinnehmen und es »mittragen, wenn bei ihnen es in der Stube etwas kälter würde«.

Solchen Äußerungen stellen sich inzwischen Industrieverbände und die Bundesregierung entgegen. Verhänge die EU ein Erdölembargo gegen Russland, dann gehe es nicht mehr nur um »Preissprünge« bei Treibstoffen, warnte am Dienstag Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen). Nach dem Überschreiten der Zwei-Euro-Schwelle rechnen Ökonomen mittlerweile mit einem Anstieg des Benzinpreises auf möglicherweise 2,50 Euro pro Liter. Bei einem Embargo drohe sogar eine »schwere Wirtschaftskrise in Deutschland und damit in Europa«, sagte Habeck. Man rede dabei »nicht über drei Tage und auch nicht über drei Wochen«, sondern über Zeiträume von mehreren Jahren. Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm, warnte seinerseits vor schweren Verwerfungen in der deutschen Industrie: »Ein Embargo droht Deutschland und die EU schärfer zu bestrafen als den Aggressor.«

Russland schließt seinerseits Gegenmaßnahmen nicht mehr aus. Moskau habe »das volle Recht«, etwa auf dem Energiesektor »spiegelbildliche« Schritte einzuleiten und »ein Embargo zu erlassen auf die Durchleitung des Gases durch die Pipeline Nord Stream 1«, erklärte der russische Vizeministerpräsident Alexander Nowak. Die Leitung sei zur Zeit »mit 100 Prozent ausgelastet«. Ihr Liefervolumen entspricht mehr als der Hälfte des deutschen Verbrauchs.