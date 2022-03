Kapitän tritt ab

Kiel. Nach mehr als zwölf Jahren hat Kreisläufer Patrick Wiencek (33) seine Karriere in der deutschen Handballnationalmannschaft beendet. Seine Entscheidung teilte der Kapitän vom THW Kiel dem Bundestrainer Alfred Gislason in einem persönlichen Gespräch mit. Wiencek absolvierte für Deutschland 159 Länderspiele und erzielte dabei 316 Tore. Seine größten Erfolge waren Olympiabronze in Rio 2016 sowie der vierte Platz bei der Heim-WM 2019. »Es waren tolle, spannende Jahre, die natürlich von Olympiabronze 2016 gekrönt waren. Aber auch die besondere Auszeichnung, die Nationalmannschaft als Kapitän in meine Heimarena führen zu dürfen, bleibt«, sagte Wiencek. (sid/jW)