John Kolesidis/REUTERS Die von der EU-Kommission verlangte Privatisierung der Larco wurde von Protesten der Arbeiter begleitet

In Griechenland wird der Arbeitskampf nicht mehr nur um Lohn und Brot geführt. Die rechtsnationale Regierung des Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis wirft nun die von Entlassung bedrohten Beschäftigten der Nickelhütte Larco sogar aus ihren Werkswohnungen. Mehr als tausend Lohnabhängige sollen auf die Straße gesetzt werden, weil der Betrieb angeblich nicht mehr »wirtschaftlich« produziert – soll heissen: nicht genug Gewinn abwirft. Die 800 Einwohner des Dorfes Larymna am Ufer des Golfs von Euböa, einst eine Siedlung armer Fischer, sind praktisch abhängig von der Beschäftigung, die das 1963 gegründete Unternehmen bis heute bietet. In den Werkswohnungen der Hütte leben gegenwärtig 300 Familien, die nun rücksichtslos ausquartiert werden sollen. Am Wochenende hatten die Arbeiter die Verschärfung ihres Protests angekündigt, der bereits seit Jahresbeginn andauert.

Das Unternehmen war im kapitalistischen Sinn bis weit in die achtziger Jahre hinein »profitabel«. Der enorme Energiebedarf und die damit verbundenen hohen Produktionskosten trieben den damals privatwirtschaftlich organisierten Betrieb 1989 in den Konkurs. Der Staat, seinerzeit unter dem sozialdemokratischen Regierungschef An­dreas Papandreou, übernahm 80 Prozent der Anteile der Aktiengesellschaft und sorgte mit einer Rekapitalisierung für die Neugründung der Hütte. Die finanzielle Situation verbesserte der Eingriff nicht. Die Rechnung bezahlten freilich nicht die Aktionäre, sondern die Lohnabhängigen. Die Europäische Kommission verlangte nicht nur den Verkauf und die Reprivatisierung der Larco, sondern flächendeckende Lohnsenkungen von bis zu 50 Prozent, die der rechte Ministerpräsident Antonis Samaras 2013 in den Staatsbetrieben durchsetzte.

Nach Angaben der Athener Tageszeitung Efsyn wird der Betrieb aktuell mit erheblichen Schulden durchgeschleppt; allein bei Griechenlands (noch) staatlichem Stromversorger DEI, der mit 11,4 Prozent gleichzeitig Anteilseigner ist, sollen sich unbezahlte Rechnungen in Höhe von 280 Millionen Euro aufgetürmt haben. Bemühungen der Regierung, Larco wie von Brüssel gefordert zu verkaufen, waren bis dato erfolglos. Daher übernahm jüngst die griechische Treuhandgesellschaft Taiped 55 Prozent der Staatsanteile und damit auch die Kontrolle und die Entscheidungshoheit bei Larco. Neuer Eigentümer ist auch die griechische Nationalbank Ethniki Trapeza, die nun 33,45 Prozent der Anteile hält.

Da der Betrieb zu nicht ausschließlich profitorientierten Konditionen offenbar unverkäuflich ist, beschlossen Regierung und Bank, die Hütte zu schließen und die Lohnabhängigen mit vermutlich mageren Entschädigungen auf die Straße zu setzen – Details des unternehmerischen »Sozialplans« wurden bisher nicht bekannt.

Die Beschäftigten machten in einer am Wochenende öffentlich verbreiteten Erklärung eine andere Rechnung auf: »Am 4. März«, heißt es in dem Schreiben an Regierung und Gewerkschaften, »schlossen die Verkäufe von Nickel auf dem Weltmarkt mit 30.000 Dollar pro Tonne ab; Großkonzerne der Metallindustrie prophezeien einen allgemeinen Preisanstieg bis hin zur Verdopplung der Preise im nächsten Zeitraum. Larco kann pro Tag bis zu 60 Tonnen Nickel produzieren, was einem Umsatz von 1,8 Millionen Dollar entspricht und einem (gewinnversprechenden, jW) Jahresumsatz von rund 650 Millionen Dollar.« Mit »betrieblichen Einsparungen« habe Larco in den vergangenen Jahren seinen Lohnabhängigen rund 21 Millionen Euro des Einkommens gekappt, darunter 25 Prozent Lohnsenkung und die Streichung der in Hüttenwerken üblichen Zuschläge.

Die Familienväter, die jetzt mit Kind und Kegel aus ihren Werkswohnungen vertrieben werden sollen, seien in der Mehrheit älter als 55 Jahre und hätten ihr gesamtes Leben an den Hochöfen des Konzerns geschuftet. Ihr »Lohn« sei nun der Verlust des Arbeitsplatzes und des Daches über dem Kopf. Die Erklärung der Arbeiter endet mit dem Wunsch nach einer »netten Fastenzeit« – sie begann am Montag – und dem »Willkommen an die Kämpfe, die uns bevorstehen«.