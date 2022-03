Gefährliche Gedankenspiele

Pressedienst der nationalen Kernenergieerzeugungsgesellschaft Energoatom/AP/dpa In der Nacht zum Freitag kam es nach einem Schusswechsel zu einem Brand am AKW Saporischschja in der Ukraine

Vor dem Jahrestag der Fukushima-Katastrophe am 11. März macht der Krieg in der ­Ukraine eine weitere gruselige Dimension der Atomenergienutzung deutlich: Atomanlagen sind immer auch Kriegs- und Terrorziele. Selbst die Lobbyisten der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEO) dürften angesichts der Angriffe auf Tschernobyl und Saporischschja kreidebleich geworden sein. Super-GAU, Atommüll für die Ewigkeit und nukleare Angriffsziele: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will nach eigener Aussage drei bis fünf Jahre länger Atomstrom, CDU-Chef Friedrich Merz will über Atomenergie »vorurteilsfrei« nachdenken. Ein Ende des atomaren Pokerspiels wäre die bessere Wahl.

Der Terrorschutz steht seit den New Yorker Anschlägen vom 11. September 2001 weit oben auf der Agenda. Aufgrund immer neuer Gefährdungslagen waren die Sicherheitsbehörden zu schärferen Maßnahmen gezwungen. Zusätzliche Stahlbetonwände rund um Atommüllager, Kerosinabflussrinnen oder neue Dachkonstruktionen bei Atomkraftwerken (AKW), die die Landung von Terrorkommandos verhindern sollen, wurden nachgerüstet. Einem mehrfachen Raketenbeschuss im Kriegsfall dürften sie aber nicht standhalten.

Auch ohne Krieg kommt der nukleare Terrorschutz an seine Grenzen: Die Nachrüstung eines Atommüllagers in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern ist nicht möglich, ein Neubau muss her. Zuvor hoben Gerichte die Betriebsgenehmigung für das Atommüllager in Brunsbüttel auf, weil die Behörden über die konkreten Maßnahmen aus Geheimschutzgründen nichts preisgeben (können) wollten und laut Urteil fehlerhaft vorgegangen sind. Im Sommer 2021 verschärfte deshalb der Bundestag das Atomgesetz. Statt Rechtsstaat und Bürgerrechte zu stärken, heißt es nun in der 17. Atomgesetzänderung: Der Staat hat immer recht, die Schutzmaßnahmen sind jetzt selbst einer richterlichen Prüfung entzogen.

Brauchen wir Atomkraftnutzung, um den Gasverbrauch zu reduzieren? Beim Stromhandel ist festzustellen: Trotz der bis Ende 2021 abgeschalteten AKW und Kohlekraftwerke hat die Bundesrepublik in den ersten Monaten 2022 noch einen deutlichen Exportüberschuss. Dreimal mehr Strom wurde exportiert als importiert. Nebenbei: Vattenfall hat schon mal den Rückbau des 1.600-Megawatt-Kohlekraftwerks in Moorburg (Hamburg) gestoppt.

Die Atomdebatte wird wieder einmal von denen angeschoben, die schon seit Jahren die Energie- und Klimawende blockieren, z. B. bei der Windenergienutzung in Bayern oder in NRW. »Geradezu unerträglich« nannte das Olaf Bandt, Vorsitzender des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), in einer Mitteilung vom Freitag. Richtung Söder stellte er nach den Angriffen in der Ukraine klar: »Nur eine zügige Energiewende schafft sicherheits- und friedenspolitische Voraussetzungen für ein zukunftsfähiges Europa.« Zuletzt hatte sich der BUND auch im Rahmen einer Initiative der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) für den Abzug der Atomwaffen aus Büchel ausgesprochen.

Statt Waffen und Atomkraftnutzung braucht es ein 100-Milliarden-Euro-Sofort-Maßnahmepaket, das den Ressourcen- und Energieverbrauch deutlich reduziert und beim Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energie­träger und der Speicher richtig Tempo macht. Die Energieökonomin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und viele andere Verfechterinnen und Verfechter einer überfälligen klimafreundlichen und gewaltfreien Energiewende sagen seit Jahren, wohin die Reise gehen muss.

Abgesehen davon, dass der Atomstromausstieg politisch und rechtlich geregelt ist, einschließlich von Entschädigungen für die Konzerne: Die Betreiber haben operativ auf Stillegung geschaltet. Vielleicht wäre es – mit enormen Kosten – möglich, neues Uran einzukaufen und neue Brennelemente herzustellen. Doch auch hier könnte es eng werden, denn große Mengen Uran stammen aus Russland, Usbekistan oder Kasachstan. Ganz schwierig aber ist die Sache mit der Sicherheit: Bei den drei Ende 2021 abgeschalteten AKW ist die atomrechtliche Genehmigung erloschen. Ein Neustart dürfte atomrechtlich mit ungewissem Ausgang Jahre dauern. Auch für die drei AKW, die Ende 2022 vom Netz müssen, hat es angesichts geringer Restlaufzeiten Sicherheitsrabatte gegeben. Bei einer Laufzeitverlängerung stünden zeitaufwendige Sicherheitsprüfungen und Nachrüstungen an. Die Energiewende wäre nicht nur sicherer, sondern auch wirksamer.