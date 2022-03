»Refugees welcome« reloaded

Christophe Gateau/dpa Geflüchtete Kinder aus einem Waisenhaus in Odessa werden in Berlin in ein Hotel gebracht (Berlin, 4.3.2022)

Die Bilder erinnern an das Jahr 2015 und die im Folgejahr bereits wieder beerdigte »Willkommenskultur«. Auf deutschen Bahnhöfen stehen in diesen Tagen ehrenamtliche Helfer mit gelben Westen, halten Schilder hoch, begrüßen Geflüchtete, bieten ihnen einen heißen Tee und Essen an, vermitteln sie weiter. Seit Tagen kommen auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine Tausende Menschen in der BRD an. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums erklärte am Montag morgen gegenüber der Deutschen Presseagentur, das Ministerium wisse bisher von 50.294 eingereisten Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Da keine Grenzkontrollen stattfänden, könne die Zahl aber »bereits wesentlich höher sein«. Alle Bundesländer hätten Unterstützung angeboten, sagte der Sprecher.

Die Kommunen forderten zu Wochenbeginn über ihre Spitzenverbände schnelle administrative und finanzielle Hilfe von Bund und Ländern, um den Ansturm zu bewältigen. »Die Städte rechnen damit, dass die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine, die nach Deutschland kommen, schnell zunehmen wird«, erklärte Städtetagspräsident Markus Lewe gegenüber der Rheinischen Post (Montag). Es seien bereits Flüchtlinge in fast allen deutschen Städten angekommen. Auch Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, forderte schnelle Hilfe. Die Erstaufnahmeeinrichtungen der Länder seien mit der Unterbringung der Flüchtlinge überfordert, sagte er dem Blatt. In Deutschland sei mit einigen hunderttausend Geflüchteten aus der Ukraine zu rechnen, so Landsberg.

Ein Großteil der Geflüchteten kommt in Berlin an. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) schlug am Montag Alarm. »Wir rechnen heute wieder – wie schon in den letzten Tagen – mit schätzungsweise 10.000 Menschen«, sagte sie dem Tagesspiegel. Berlin könne das nicht alles abfangen, die Hilfe der Bundesregierung sei notwendig. »Es geht jetzt um Stunden – damit wir den Menschen weiter vernünftig helfen können«, so Giffey. Ein Teil der Geflüchteten solle in Hotels und Pensionen untergebracht werden, viele Hoteliers hätten ihre Hilfe angeboten, sagte die SPD-Politikerin.

Auch in anderen Bundesländern werden ukrainische Geflüchtete vorläufig so unterkommen, etwa in Hessen. Timmo Scherenberg, Geschäftsführer des hessischen Flüchtlingsrats, berichtete am Montag im Gespräch mit jW, der Branchenverband Dehoga Hessen habe über eine Onlineplattform bereits rund 3.000 Betten in Hotels und Pensionen zur Verfügung gestellt. Auch viele Privatleute hätten sich bereit erklärt, Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet aufzunehmen. »Die Behörden sortieren sich noch«, erklärte Scherenberg.

So sei noch nicht ganz klar, wie die »Massenzustromrichtlinie« von 2001 konkret umzusetzen sei. Die EU-Innenminister hatten die Anwendung der Richtlinie, die einen Schutzstatus von bis zu drei Jahren gewährt, ohne dass ein Asylverfahren durchlaufen werden muss, am Donnerstag erstmals beschlossen. »Das ist also noch Neuland«, sagte Scherenberg. Ein zusätzliches Problem sei in Hessen, dass die Erstaufnahmeinrichtungen schon vor Beginn des Krieges zu etwa 90 Prozent gefüllt gewesen seien. Das hänge mit dem sogenannten Geordnete-Rückkehr-Gesetz von 2019 zusammen, das dafür gesorgt habe, dass Geflüchtete mit ungeklärtem Status länger in den Einrichtungen bleiben müssten.

Torsten Felstehausen, parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag, begrüßte am Montag die Anwendung der EU-Richtline. Er kritisierte aber, dass große Gruppen vom Beschluss ausgenommen seien, »etwa Menschen aus Drittstaaten, die in der Ukraine studiert oder gearbeitet haben und keinen langfristigen Aufenthalt hatten«. Geflüchtete in Menschen erster und zweiter Ordnung zu unterteilen, sei »inhuman und strukturellem Rassismus geschuldet«.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erwartet, dass viele ­ukrainische Flüchtlinge längerfristig in Deutschland bleiben werden. Die ankommenden Menschen müssten unmittelbar versorgt werden, sagte er. Es müsse aber auch um Integration gehen. Er setze sich dafür ein, »dass die Menschen, die zu uns kommen, auch die Chance haben, »wo immer es geht, Arbeit aufnehmen zu können und eine ordentliche Krankenversorgung zu bekommen«, so Heil.