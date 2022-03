Kiew verweigert Rettung

Oleksandr Lapshyn/REUTERS In Charkiw sind die Zerstörungen des Krieges sichtbar (6.3.2022)

Die ukrainische Regierung hat am Montag offenbar ihre Zustimmung zur Evakuierung von Zivilisten aus umkämpften Städten verweigert. Am Montag mittag teilte die Regionalverwaltung in Charkiw mit, bisher sei keine Genehmigung aus Kiew für die Rettungsaktion eingegangen. Am Morgen hatte das russische Militär für mehrere eingeschlossene oder umkämpfte Städte die Einrichtung von Fluchtkorridoren angeboten, pro Stadt jeweils einen in Richtung Russland oder Belarus und einen in Richtung Ukraine. Die ukrainische Vizeregierungschefin Irina Wereschtschuk sagte, eine Evakuierung in östlicher Richtung sei für Kiew keine akzeptable Option.

Trotz des Krieges haben nach UNO-Angaben in den letzten Tagen knapp 200.000 Ukrainer die Flucht nach Russland angetreten. Hinzu kommen inzwischen etwa 1,5 Millionen, die in die westlichen Nachbarländer gegangen sind. Der Hergang macht russische Vorwürfe der letzten Tage plausibler, wonach die Evakuierung von Mariupol an ukrainischen Störaktionen gescheitert sei. Das russische Verteidigungsministerium beschuldigte Kämpfer des Faschistenregiments »Asow«, am Sonntag auf eine Kolonne von Fliehenden aus Mariupol geschossen zu haben. Dabei seien zwei Personen getötet und vier verletzt worden.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij fordert vom Westen weiterhin, eine »Flugverbotszone« einzurichten. Das hatte die NATO am Freitag wegen der damit verbundenen Gefahr eines Krieges mit Russland abgelehnt. Selenskij sagte nun, die »Dreistigkeit des Aggressors« sei ein Zeichen dafür, dass Sanktionen gegen Russland nicht ausreichten. Russland hatte zuvor angekündigt, auch Standorte der ukrainischen Militärindustrie anzugreifen. Selenskij kommentierte dies mit den Worten, diese Betriebe seien »in Jahrzehnten« (das heißt, zu sowjetischen Zeiten) errichtet worden, und in ihrer Umgebung lebten Zehntausende Menschen. Nach Angaben der Internationalen Atomenergieagentur IAEA ist in Charkiw am Wochenende bei einem russischen Luftangriff auf ein physikalisches Forschungsinstitut eine Anlage zur Produktion radioaktiven Materials zerstört worden. Das zerstörte Institut soll nach russischen Angaben führend in einem ukrainischen Atomwaffenprogramm sein.

Selenskijs Forderung, Westeuropa solle ein Embargo gegen russische Öl- und Gasexporte verhängen, stieß in der Bundesrepublik auf wenig Gegenliebe. Regierungssprecher Stefan Hebestreit sagte in Berlin, die BRD beziehe etwa ein Drittel ihres Öls aus Russland. Diese Menge sei nicht von heute auf morgen zu ersetzen. Das ukrainische Portal ­Strana. news berichtete am Montag, Deutschland und die Niederlande seien dagegen, die Ukraine in einem beschleunigten Verfahren in die EU aufzunehmen.

Parallel zu diesen Entwicklungen sollten sich am Montag nachmittag ukrainische und russische Vertreter in Belarus zu einer weiteren Verhandlungsrunde treffen. Für Donnerstag ist am Rande einer Konferenz im türkischen Antalya ein Treffen der Außenminister beider Seiten, Dmitro Kuleba und Sergej Lawrow, geplant.