Kämpfe auf AKW-Gelände

Reuters Das Bild einer Überwachungskamera dokumentiert den Brand am AKW Saporischschja

In der Nacht zum Freitag hat es in der Ukraine offenbar Schusswechsel auf dem Gelände des AKW Saporischschja im Süden des Landes gegeben. Einige Stunden lang stand ein Gebäude, das für Schulungen genutzt wird, in Flammen. Die Angaben über die atomare Gefährdung von ukrainischer Seite waren widersprüchlich: während die regionalen Behörden wie auch die Internationale Atomenergieorganisation IAEA mitteilten, es seien keine erhöhten Strahlungswerte aufgetreten, erklärte Präsident Wolodimir Selenskij in einem in der Nacht aufgezeichneten Video, russische Panzer beschössen die Reaktorblöcke. Dies hatte außer ihm niemand behauptet. Unabhängige Zeugen der Entwicklungen am Ort des Geschehens gibt es nicht.

Infolge der Kämpfe war der Zutritt der Feuerwehr zum Brandort zeitweise behindert. Gegen Morgen ermöglichte jedoch offenkundig das russische Militär der Feuerwehr, ihre Arbeit zu tun. Kurz nach fünf Uhr deutscher Zeit meldete sie, der Brand sei gelöscht.

Die russische Armee hat nach Angaben Kiews das Gelände des Atomkraftwerks mittlerweile besetzt. »Das Betriebspersonal kontrolliert die Energieblöcke und gewährleistet deren Betrieb«, teilte die ukrainische Atomaufsichtsbehörde am Freitag laut AFP mit.

Wie es zu dem Schusswechsel in der Nacht kam, war am Freitag morgen unklar. Unscharfe Videos aus Überwachungskameras auf dem AKW-Gelände zeigen den Einschlag von Leuchtraketen, jedoch keine Anzeichen für gezielten Beschuss. Das in Brand geratene Gebäude liegt überdies in einiger Entfernung von den Reaktorblöcken. Diese wurden inzwischen nach US-Angaben »sicher heruntergefahren«; von den sechs Blöcken ist derzeit ohnehin nur einer in Betrieb.

Russische Truppen versuchen seit einigen Tagen, die Kontrolle über die Anlage des größten Atomkraftwerks in Europa zu gewinnen. In den letzten Tagen ließen sie sich aber offensichtlich durch Straßenblockaden von Bewohnern hieran hindern. Nach Angaben der Stadtverwaltung der für die Beschäftigten des AKW errichteten Stadt Energodar waren die Demonstranten nach Abschluss ihrer Proteste und dem Rückzug russischer Truppen am Mittwoch auf Anordnung des Bürgermeisters nach Hause gegangen. Es ist nicht auszuschließen, dass die russische Armee jetzt versucht hatte, im Schutze der Nacht die AKW-Anlage zu besetzen. Am Freitag morgen schien sie aber weiter unter ukrainischer Kontrolle zu sein.

Kämpfe um das AKW würden einer Vereinbarung zwischen russischen und ukrainischen Militärs aus den ersten Tagen des Krieges widersprechen. Damals hatten sich beide Seiten darauf geeinigt, die Anlage des ehemaligen AKW Tschernobyl im Norden von Kiew von Kämpfen auszunehmen und das Personal seine Arbeit machen zu lassen. Auch damals hatte es allerdings zunächst geheißen, Einheiten der ukrainischen Nationalgarde – eine dem Innenministerium unterstehende paramilitärische Truppe, die zahlreiche Kämpfer der Faschistenbataillone aufgenommen hat – hätten gedroht, das Atommülllager in Tschernobyl zu sprengen.

Das zur Selenskij-Regierung oppositionelle Kiewer Portal strana.news wies am Morgen darauf hin, dass der Zeitpunkt der Vorfälle womöglich kein Zufall gewesen sei. Heute wolle die Ukraine bei der NATO darauf dringen, dass diese den Luftraum über der Ukraine zur »Flugverbotszone« erklärt. Wegen der damit verbundenen Gefahr einer unmittelbaren Konfrontation zwischen Flugzeugen Russlands und der NATO lehnt die NATO dies bisher ab, und auch die USA haben diese Haltung noch am Donnerstag Abend bekräftigt.

Das US-Militärkommando bestätigte, dass es eine telefonische Standleitung zur russischen Armeeführung geschaltet habe. Dies ist an sich keine Neuigkeit, diese Leitung besteht seit langem. Dass es aber jetzt durch die Meldung nochmals bekräftigt wird, ist in diesem Kontext auch als Signal zu verstehen, dass auch die US-Seite »Missverständnisse« und eine aus dem Ruder laufende Eskalation vermeiden will.

China fordert von den Kriegsparteien in der Ukraine laut Reuters, die Sicherheit der Atomanlagen zu gewährleisten. »Wir werden die Situation beobachten und alle Seiten auffordern, Zurückhaltung zu üben, eine Eskalation zu vermeiden und die Sicherheit der betreffenden Nuklearanlagen zu gewährleisten«, sagt der Sprecher des Außenministeriums, Wang Wenbin, bei einem täglichen Briefing.

In einer zweiten Verhandlungsrunde am Donnerstag abend haben sich Russland und die Ukraine auf die Schaffung humanitärer Korridore in besonders umkämpften Gebieten der Ukraine verständigt. Das sagten Vertreter beider Seiten nach dem Treffen. Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak sagte der belarussischen Agentur Belta zufolge, »Anfang kommender Woche« solle es eine dritte Verhandlungsrunde geben. Podoljak betonte zugleich, dass bei dem Treffen im belarussisch-polnischen Grenzgebiet einige erhoffte Ergebnisse nicht erreicht worden seien. Der russische Delegationsleiter Wladimir Medinski sprach von einer »möglichen vorübergehenden Einstellung der Feindseligkeiten« in den entsprechenden Gebieten für den Zeitraum der Evakuierung.