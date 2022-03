Ölpreis steigt trotz Freigabe von Notreserven

Leo Correa/AP/dpa Ölplattform in Brasilien

Paris. Der Ölpreis ist im Zuge des Kriegs in der Ukraine drastisch gestiegen. Um den Markt zu stützen, haben die Industrieländer nun einen Teil ihrer Notreserven freigegeben. Wie die Internationale Energieagentur (IEA) am Dienstag mitteilte, stellen ihre Mitgliedsländer zunächst 60 Millionen Barrel zur Verfügung. Das entspricht nur vier Prozent der Reserven – zusammen halten die 31 Länder 1,5 Milliarden Barrel.

Der 1974 zur Abfederung der Ölkrise gegründeten IEA gehören neben den USA und einer Reihe von EU-Ländern auch Japan und Kanada an. Sie sind verpflichtet, Notreserven für die Versorgung zu halten, diese können aber in einer koordinierten Aktion freigegeben werden. Die nun getroffene Entscheidung solle eine »geeinte und starke Botschaft an die Ölmärkte« aussenden, um Versorgungsprobleme wegen des Ukraine-Kriegs zu vermeiden, erklärte die IEA. Nach der Ankündigung stieg der Ölpreis am Dienstag weiter an. Die Furcht vor Versorgungsproblemen blieb. (AFP/jW))