EU-Parlament: »Schurkenstaat« Russland

Virginia Mayo/AP/dpa Flaggen von Ukraine und Europäischer Union am Dienstag vor dem EU-Parlamentsgebäude

Brüssel. In einem Entwurf des Europäischen Parlaments ist Russland wegen des Einmarsches in die Ukraine als »Schurkenstaat« eingestuft worden. In dem Entwurf für eine Entschließung, die die Parlamentarier am Dienstag in einer Dringlichkeitssitzung verabschieden wollten, werden zudem weitere Sanktionen gegen die Regierung in Moskau gefordert. Eine Mehrheit für den von den meisten Fraktionen unterstützten Entwurf galt als sicher.

In dem Entwurf fordert das Parlament, das Ausmaß der Sanktionen zu erweitern, »um die russische Wirtschaft und die industrielle Basis strategisch zu schwächen, vor allem was den militärisch-industriellen Komplex betrifft«. Die Invasion in die Ukraine »macht Russland zu einem Schurkenstaat«, heißt es darin wörtlich. Während der russische Präsident Wladimir Putin an die »furchtbarsten Erklärungen von Diktatoren des 20. Jahrhundert erinnert«, verhalte sich der ukrainische Präsident Selenskyj »heldenhaft«. (Reuters/jW)