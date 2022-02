FIFA und UEFA suspendieren Russland

AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Zürich. Die Fußballverbände FIFA und UEFA haben Russlands National- und Vereinsmannschaften wegen des Einmarsches in der Ukraine bis auf weiteres von allen Wettbewerben suspendiert, teilten die Organisationen am Montag in einer gemeinsamen Erklärung mit. »Der Fußball ist in voller Solidarität mit allen betroffenen Menschen in der Ukraine. Beide Präsidenten hoffen, dass sich die Situation in der Ukraine schnell und deutlich verbessert, so dass der Fußball wieder ein Faktor für Einheit und Frieden sein kann«, hieß es in der Erklärung.

Damit profitiert RB Leipzig vom Ausschluss Spartak Moskaus und zieht ins Europa-League-Viertelfinale ein. Auch das Aus der russischen Mannschaft in der WM-Ausscheidung für Katar ist besiegelt. Außerdem ist das Logo des russischen Energieriesen Gasprom im Weltsport nicht mehr zu sehen. Nachdem Zweitligist FC Schalke 04 schon am Montag morgen Konsequenzen gezogen und sich von seinem Hauptsponsor getrennt hatte, beendete auch die UEFA die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung. (Reuters/dpa/jW)