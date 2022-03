Prügel in Stuttgart

Stuttgart. Borussia Mönchengladbach bezweifelt, dass das Vorgehen von Ordnern gegen Zuschauer im Fanblock der Gladbacher beim 2:3 am Samstag abend beim VfB Stuttgart angemessen war. Bei den handgreiflichen Auseinandersetzungen hatte es auch Verletzte gegeben. »Die Bilder, die uns bisher vorliegen, sprechen nicht für ein angemessenes Vorgehen des Ordnungsdienstes«, teilte der fünfmalige deutsche Meister via Twitter am Sonntag mit. »Da wird geprügelt, getreten, das ist rohe Gewalt und kein deeskalierendes Einschreiten. Das muss aufgearbeitet werden«, schrieben die »Fohlen«. Die Stuttgarter Polizei ermittelt noch. (sid/jW)