Oslo. Lokalmatador Martin Løwstrøm Nyenget hat beim Skilanglauf-Weltcup am Holmenkollen einen Überraschungssieg gefeiert. Der 29jährige setzte sich am Sonntag über 50 Kilometer in der klassischen Technik knapp vor seinen Landsleuten Sjur Røthe und Didrik Tønseth durch. Für Nyenget war es der erste Weltcupsieg. Bei strahlendem Sonnenschein säumten zahlreiche ausgelassene norwegische Fans die Strecke, grillten und feierten ihre Loipenhelden mit Livemusik und teils mit freiem Oberkörper. Am Vortag hatte Norwegens Langlaufstar Therese Johaug ihre erfolgreiche Karriere mit ihrem 99. Weltcup-Sieg beendet. Die 33jährige gewann souverän über 30 Kilometer und ließ sich von ihren Anhängern ausgiebig feiern.(dpa/jW)