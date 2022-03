Keine Vorteilsnahme

imago/Pacific Press Agency Protestaktion gegen den Hausarrest für den Bürgermeister von Riace (Rom, 2.10.2018)

Am 30. September 2021 verurteilte ein Gericht im kalabrischen Locri den ehemaligen Bürgermeister der kleinen, kaum mehr als 1.800 Einwohner zählenden Gemeinde Riace, Domenico »Mimmo« Lucano, zu 13 Jahren und zwei Monaten Haft. Der 63jährige werde wegen der Beihilfe zu »illegaler Migration« und in Zusammenhang damit wegen Betrug, Veruntreuung, Amtsmissbrauch und der Bildung einer kriminellen Vereinigung verurteilt, hieß es in der Begründung.

Dass Lucano Italiener, die Migrantinnen heirateten, bei der Eheschließung unterstützte, wurde ihm im Prozess als das Organisieren von Scheinehen angelastet, mit denen er den Frauen Aufenthaltsgenehmigungen verschafft habe. Dass er die Müllentsorgung des Dorfes nicht öffentlich ausgeschrieben hatte und statt dessen an Genossenschaften vergab, denen Flüchtlinge und Migranten angehörten, wurde als Amtsmissbrauch ausgelegt. Außerdem muss er 500.000 Euro zurückzahlen – Gelder, die die Regierung in Rom und die EU für Flüchtlinge bereitgestellt hatten, und die Lucano nutzte. Seine Anwälte Giuliano Pisapia und Andrea Daqcua, die den mittellosen Angeklagten kostenlos verteidigten, sprachen von einem »politisch motivierten« Prozess, einer »ungerechtfertigten Verurteilung, die völlig im Widerspruch zu den Beweisen steht«. Ihr Mandant lebe in Armut, er habe Flüchtlingen und Migranten geholfen und keine finanziellen oder anderweitigen Vorteile aus seiner Tätigkeit als Bürgermeister von Riace gezogen. Sie legten sofort nach der Verlesung des Urteils Revision ein.

Unter dem Titel »Das Dorf des Willkommens« hat der Zürcher Verlag Rüffer & Rub im vergangenen Jahr das Buch auf Deutsch herausgebracht, in dem Lucano Einblick in sein Leben gibt, das ihn an die Seite der Verfolgten, der Migranten und Hilfsbedürftigen führte. In seiner Kindheit und Jugend erlebte er in einem Bergdorf in Süditalien selbst, wie mehrere Geschwister nach Übersee auswanderten und sie sich nie wiedersahen. In Turin war er in der radikalen Gruppe »Lotta Continua« aktiv, die sich für die Rechte der aus dem Süden emigrierten Arbeiter einsetzte. Zurück in seinem Dorf, fühlte er sich dem »proletarischen Riace« immer verbunden und kämpfte an der Seite der Armen und Schwachen, gegen Unrecht und gegen die Mafia. Er orientierte sich an dem Slogan »Eine andere Welt ist möglich« des Weltsozialforums im brasilianischen Porto Alegre, das den Bewegungen der Zivilgesellschaft, die sich gegen Neoliberalismus und Kapitalismus einsetzen, eine Stimme geben wollte, schreibt er.

Als 1998 ein Boot mit kurdischen Flüchtlingen in Riace landet, hilft er ihnen. Er ist zutiefst beeindruckt von ihrem Freiheitskampf, und als er 2004 Bürgermeister wird, ernennt er Abdullah Öcalan zum Ehrenbürger seiner Gemeinde. Mit einigen anderen Leuten gründet er den Verein »Città Futura« (Stadt der Zukunft), der kleine Werkstätten und Läden fördert, Arbeitsplätze für Einheimische und Flüchtlinge schafft. Er bringt Migranten in leerstehenden Häusern unter und hilft ihnen materiell. So kommen zu den Einwohnern 450 Flüchtlinge hinzu. Mit ihnen zieht in das von Abwanderung stark betroffene Dorf wieder Leben ein.

Lucano schildert, wie er staatliche Aufnahmeprogramme unbürokratisch umsetzte. Bewegend ist, wie er das Schicksal der Migrantin Becky Moses, die aus Nigeria geflohen war, erzählt. 2015 kam sie nach Riace. Nach der Ablehnung ihres Asylantrags zog sie 2018 zu Freundinnen in das berüchtigte Lager San Ferdinando bei Reggio Calabria. Die Menschen aus dem slumartigen Camp schufteten für Hungerlöhne in den Olivenhainen und Orangenplantagen. Als ein Feuer ausbrach, verbrannte Becky Moses in einem Zelt. Bei der Toten wurde der Personalausweis gefunden, den Lucano ihr kurz zuvor ausgestellt hatte. »Die Erinnerung an sie bleibt für immer«, schreibt er. Es könne nicht sein, dass »die Ablehnung eines Asylantrags den Tod bedeutet«. Moses wurde auf dem Friedhof von Riace beigesetzt.

Lucano gehörte zu den Bürgermeistern, die sich – wie Leoluca Orlando aus Palermo, Luigi de Magistris aus Neapel oder Giuseppe Sala aus Mailand – geweigert hatten, das vom damaligen Innenminister und Vizepremier Matteo Salvini durchgesetzte rassistische und gegen die Verfassung verstoßende »Sicherheitsgesetz« anzuwenden. Im Oktober 2018 wurde Lucano unter Hausarrest gestellt, danach aus Riace ausgewiesen. Erst im Jahr darauf durfte er zurückkehren.

Riace wurde unter seinem Bürgermeister weltweit bekannt, erhielt den inoffiziellen Beinamen »Willkommensstadt«. Dresden zeichnete Lucano 2017 mit dem Internationalen Friedenspreis aus. Die Mailänder Soziologieprofessorin Giovanna Procacci würdigt in einem Nachwort das Willkommensmodell von Riace als Beispiel der Flüchtlingshilfe. Dagegen sei mit der Verurteilung Lucanos ein politisch motivierter Prozess geführt worden, »um humanitäre Einsätze zugunsten von Migranten zu blockieren und zu diffamieren«. Das Urteil sei »ein Angriff auf alle, die an den Wert von Solidarität und an den Respekt für die Menschenrechte glauben«.