»8. März ist alle Tage«. Queer-feministische Auftaktparty zum Kampftag. Heute, 7.3., 21 Uhr, Berlin, SO 36, Oranienstr. 190. Veranstalter: SO 36

»Feuer und Flamme dem Patriarchat!« Demo zum Kampftag. Dienstag, 8.3., 14 Uhr, Wien, am ehemaligen Karlsplatz. Veranstalter: »Claim the space«

»Demo zum internationalen feministischen Kampftag«. Dienstag, 8.3., 14Uhr, Leipzig, Alexis-Schumann-Platz. Veranstalter: 8.-März-Bündnis

»Auf zum feministischen Streik!« Demos und Kundgebungen. Dienstag, 8.3., Hamburg, Sternmarsch von verschiedenen Startpunkten. Jew. 17 Uhr: Heidi-Kabel-Platz, Dammtor, und Gerhart-Hauptmann-Platz, Reeperbahn. 16.30 Uhr Sternschanze (FLINTA* ­only). Veranstalter: Hamburger Bündnis zum internationalen 8. März

»Heraus zum internationalen feministischen Kampftag«. Demo. Dienstag, 8.3., 18.30 Uhr, München, Isartorplatz. Veranstalter: Bündnis zum feministischen Kampftag

»An Care denken! Kämpfe vereinen, Überlastung beenden!« Kundgebung. Dienstag, 8.3., 11 Uhr, Rosa-Luxemburg-Platz. Veranstalter: Berliner Bündnis »Gesundheit statt Profite« u. a.

»We break your borders – we smash your fascism«. Demo. Heraus zum internationalistischen 8. März. Dienstag, 8.3., 15 Uhr, Berlin, Leopoldplatz. Veranstalter: Alliance of Internationalist Feminists Berlin

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.