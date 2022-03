Blut bleibt dicker als Wasser

Alexi Pelekanos Betörend, textsicher, charismatisch: Julia Kreusch (l.) mit Mikis Kastrinidis

Das rund 60 Kilometer westlich von Wien gelegene St. Pölten kennen auch die meisten Österreicher vor allem als letzte größere Haltestation vor Wien. Die nur 55.000 Einwohner zählende Provinzstadt wurde erst 1997 Sitz der Landesregierung. Seitdem, immerhin, versuchen die lokalen Behörden das kulturelle Flair der Stadt zu pimpen: ein Hans-Hollein-Museum, ein Festspielhaus mit vielen internationalen Gastspielen, nun eine Castorf-Inszenierung am Landestheater.

Dass das Projekt zustande kam ist in erster Linie persönlichen Beziehungen zu verdanken: Die Schauspielerin Julia Kreusch war von dem Text begeistert und schlug ihn der Intendantin Marie Rötzer vor, die mit der Autorin Irina Kastrinidis Kontakt aufnahm. Die wiederum ist die ehemalige Lebensgefährtin von Castorf – der gemeinsame 12jährige Sohn Mikis steht in St. Pölten als Stichwortgeber der Hauptdarstellerin und lebende Selbstreferenz des Regisseurs mit auf der Bühne.

Diese Art von öffentlicher Familienaufstellung birgt immer ein gewisses Peinlichkeitspotential, das auch dadurch nicht kleiner wird, dass der zukünftige Intendant des Theaters und hier Castorfs Regieassistent Sebastian Schimböck als »Herr Schimböck« ebenfalls mit auf der Bühne steht: Auch die selbstreferentielle Selbstdarstellung sollte man erst einmal darstellen können.

Der Abend ist in vielerlei Hinsicht ein typischer Castorf: Das Dosenbier fließt, in der Mitte der Bühne steht die übliche riesige Raumkonstruktion, hier eine Art Papierzelt, das als Allusion auf die Zelte in Flüchtlingslagern gelesen werden kann und gegen Ende der Aufführung als Hintergrund für die ebenfalls einschlägige Live-Videoeinspielung dient. Soweit, so vorhersehbar. Dass der Abend so gut funktioniert, ist vor allem zweierlei zu verdanken: der beeindruckenden Hauptdarstellerin Julia Kreusch und dem großartigen Text von Irina Kastrinidis.

Der dient die eigene Familiengeschichte als Ausgangspunkt. Ihre Urgroßeltern waren Pontosgriechen, die nach dem sogenannten Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei 1923 ihre Heimat am Schwarzen Meer verlassen mussten. Die Vertreibung ist über Generationen eine traumatische Erfahrung geblieben. Wie Kastrinidis selbst verlässt auch ihre Protagonistin, die Schriftstellerin Eleftheria (»die Freie«) die Schweiz, um in Athen ihrer Herkunftsgeschichte nachzuspüren.

Diese betrifft einerseits die Geschichte eines wenig bekannten Völkermords: Die Pontosgriechen wurden im Osmanischen Reich schon seit dem griechischen Unabhängigkeitskampf und der internationalen Anerkennung des griechischen Staates 1832 religiös und rassistisch verfolgt und einem immer stärkeren Assimilierungsdruck ausgesetzt. Seit Beginn des Ersten Weltkriegs steigerte sich die Verfolgung zu Massakern, Deportationen und Todesmärschen. Frauen wurden vergewaltigt, Mütter gezwungen, die jüngsten ihrer Kinder zu verkaufen, um für die anderen Nahrung und das Überleben zu sichern. Die wenigen Davongekommenen mussten ihre Heimat 1923 endgültig verlassen und sich in Griechenland, in weiterer Folge auch in anderen Teilen Europas niederlassen.

Kastrinidis beschreibt die Verfolgung schonungslos konkret, zitiert aus historischen Dokumenten und Zeitzeugenberichten, hebt die Geschichte aber auch auf eine überzeitliche Ebene. Ohne dass sie es direkt aussprechen muss, wird deutlich, dass ethnisch begründete Massaker, Vergewaltigungen, Todesmärsche ein wiederkehrender Topos in der Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts sind.

»Herkunft« ist für Kastrinidis aber nicht nur ein ethnisches oder politisches Phänomen, sondern auch ein kulturelles: Homers Epen und speziell die Argonautensage schwingen immer mit. Da gibt es Achilleus, in den Eleftheria sich auf der Fähre nach Athen verliebt. Da gibt es Penelope und Erotokritos (in dem gleichnamigen kretischen Versepos aus dem frühen 17. Jahrhundert von ­Vitsentzos Kornaros am Ende der Schwiegersohn eines Herakles genannten Königs von Athen, nicht mit dem Halbgott, Sohn von Zeus und Alkmene zu verwechseln). Da gibt es einen Konflikt zwischen den Männern, von dem unklar bleibt, ob er in Eleftherias Spurensuche oder doch nur in einem ihrer Texte als Schriftstellerin ausgetragen wird.

Die gebundene Sprache von »Schwarzes Meer« ist betörend: Klar, warm, rhythmisch, und trotz der tragischen Geschichte stellenweise auch komisch. Popkulturelle Zitate sind eingewoben (Alain Delon und Romy Schneider). Auch Heiner Müller wird mit Zitaten aus »Der Auftrag« Reverenz erwiesen. Julia Kreusch stemmt die zweieinhalb Stunden – bis auf wenige Einschübe ein einziger Monolog – mühelos. Textsicher und charismatisch schafft sie es, dass die rhythmisierte Sprache als solche deutlich wird und trotzdem bis zum Schluss lebendig und spontan klingt. Sowohl von der Autorin als auch von der Darstellerin möchte man in Zukunft gerne mehr sehen.