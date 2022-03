Wieder zwei Regierungen

Media office of the new government/via REUTERS Premierminister eines rechtlich zweifelhaften Parlaments: Fathi Baschagha bei seiner Vereidigung in Tobruk (3.3.2022)

Nicht nur faktisch, sondern auch offiziell hat Libyen wieder einmal zwei konkurrierende Regierungen. Am Donnerstag wurden in der ostlibyschen Küstenstadt Tobruk ein neuer Premierminister und die 35 Mitglieder seines Kabinetts vereidigt. Der frühere Innenminister Fathi Baschagha war von dem in Tobruk tagenden Parlament am 10. Februar mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Die Zustimmung für die von Baschagha präsentierten Minister war am Dienstag angeblich mit den Stimmen von 92 der 101 anwesenden Abgeordneten erfolgt. Die Zahl der Ja-Stimmen wurde später auf 96 erhöht, obwohl am Dienstag nur die Namen von 88 zustimmenden Abgeordneten verlesen worden waren. Angeblich waren einige Abgeordnete von Milizen, die mit der Regierung in Tripolis kooperieren, daran gehindert worden, rechtzeitig nach Tobruk zu kommen.

Ob das Abgeordnetenhaus, das eigentlich 200 Mitglieder haben sollte, bei der Abstimmung wirklich geschäftsfähig war, ist umstritten und wird vermutlich angesichts der ständigen Spannung zwischen den Machtzentren Tripolis und Tobruk nicht zuverlässig und endgültig zu klären sein. Der frühere Kampfpilot Baschagha bestreitet jetzt die Rechtmäßigkeit der in der Hauptstadt ansässigen Regierung von Abdul Hamid Dbeiba.

Der 63jährige Unternehmer war im Februar vor einem Jahr von einem Gremium, das zuvor unter Führung der »internationalen Gemeinschaft« nach unklaren Kriterien zusammengestellt worden war, als Premierminister eingesetzt worden. Sein ursprünglicher Auftrag lautete, das Land übergangsweise bis zu den Parlaments- und Präsidentenwahlen zu führen, die am 24. Dezember stattfinden sollten. Nachdem diese wenige Tage vorher ohne Angabe eines neuen Datums abgesagt wurden, stellte sich der Vorsitzende des Tobruker Parlaments, der 78jährige Aguila Saleh, auf den Standpunkt, dass Dbeibas Regierungsmandat abgelaufen sei. Dieser beharrt aber darauf, dass er so lange im Amt bleiben werde, bis die Wahlen tatsächlich durchgeführt sind. Dafür sieht er einen Termin im Juni vor, während Baschagha vertritt, dass die Wahlen erst im nächsten Jahr stattfinden können.

Der Konflikt zwischen den beiden Machtzentren im Westen und Osten des Landes wird seit 2014 ausgetragen. Am 25. Juni jenes Jahres gab es trotz Protest und Boykott der meisten Parteien eine Parlamentswahl, bei der die Beteiligung mit nur 18 Prozent extrem niedrig lag. Im August vertrieben Milizen der Hauptstadt und ihrer Umgebung das Parlament aus Tripolis. Dieses übersiedelte schließlich nach Tobruk und steht dort unter dem Schutz und Einfluss des mittlerweile 78jährigen Khalifa Haftar, der in Ostlibyen eine Privatarmee unterhält.

Seither sind fast acht Jahre vergangen. Die Amtszeit des Tobruker Parlaments, das niemals repräsentativ war, ist längst abgelaufen. Ein großer Teil der 2014 gewählten Abgeordneten lebt jetzt in Tripolis und unterstützt die dortige Regierung. Dennoch erfreut sich das im Grunde illegale Restgremium in Tobruk immer noch der Anerkennung durch die »internationale Gemeinschaft«. An dieser Tatsache sind mehrfache Versuche gescheitert, dem Land von außen eine »nationale Versöhnung« aufzunötigen. Wenn demokratische Wahlen stattfinden würden, wäre für die meisten der noch in Tobruk verbliebenen Abgeordneten das Ende ihrer Laufbahn erreicht.

Die Stellungnahmen der UNO und der maßgeblichen westlichen Staaten, die Dbeiba im Februar 2021 als Premierminister in Tripolis installiert hatten, zur Bildung der Gegenregierung in Tobruk fielen vor diesem Hintergrund erstaunlich profillos aus. Eine gemeinsame Erklärung der Außenminister Frankreichs, Deutschlands, Italiens, Großbritanniens und der USA, die am Freitag veröffentlicht wurde, geht nicht über die Aufforderung an »alle libyschen Akteure« hinaus, »Handlungen zu unterlassen, die die Stabilität in Libyen untergraben könnten, Meinungsverschiedenheiten und künftige Konflikte ohne Gewaltanwendung zu lösen« und »bei den nächsten Schritten des Übergangs vollständig zusammenzuarbeiten«.