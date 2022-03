Unsichere Zeiten

REUTERS/Carlos Garcia Rawlins Die KPCh passt sich den Gegebenheiten an: Jahreskonferenz in der Großen Halle des Volkes in Beijing (5.3.2022)

Wegen steigender Unsicherheiten senkt Chinas Regierung das Wachstumsziel für die zweitgrößte Volkswirtschaft auf 5,5 Prozent – den niedrigsten Wert seit Jahrzehnten. Doch die Militärausgaben sollen mit Blick auf die von den USA geschürten Spannungen mit der abtrünnigen Provinz Taiwan und asiatischen Nachbarn mit 7,1 Prozent stark steigen. »Sich wandelnde Dynamiken im In- und Ausland deuten darauf hin, dass unser Land dieses Jahr auf viel mehr Risiken und Herausforderungen stoßen wird«, sagte Regierungschef Li Keqiang am Sonnabend zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses in Beijing.

Chinas Wirtschaft leide unter dem »dreifachen Druck« schrumpfender Nachfrage, gestörter Lieferketten und abnehmender Erwartungen, begründete der Premier die Senkung der Wachstumsvorgabe. Auch fehle es der globalen Erholung an Antrieb. Selbst das niedrigere Ziel zu erreichen »erfordert harte Anstrengungen«, sagte Li in seiner einstündigen Rede vor den knapp 3.000 Delegierten in der Großen Halle des Volkes. Er versprach Steuererleichterungen und Maßnahmen zur Stabilisierung der Immobilienpreise und der Märkte, um das Wachstum zu fördern. Die erfolgreiche »Nullcovidstrategie« werde beibehalten. »Durch diese Bemühungen haben wir die Gesundheit und Sicherheit der Menschen sichergestellt und die normale Ordnung in Arbeit und Leben aufrechterhalten«, sagte Li.

Bei der jährlichen Sitzung des Nationalen Volkskongresses werden die politischen Prioritäten, wirtschaftlichen Erwartungen und die außenpolitischen Ziele der Kommunistischen Partei vorgestellt. Diskussionen werden in diesem Jahr über Strategien zur Steigerung der Geburtenrate erwartet, nachdem diese im vergangenen Jahr auf ein Rekordtief gefallen war. Li kündigte eine bessere Unterstützung für Familien an, um einer befürchteten demographischen Krise entgegenzuwirken.

Auf den Krieg in der Ukraine ging Li trotz der damit verbundenen Unsicherheiten nicht ein. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sieht die Volksrepublik in der Position als Vermittlerin zwischen der Ukraine und Russland. Gegenüber der spanischen Zeitung El Mundo (Sonnabendausgabe) erklärte er: »Wir (Europäer) können nicht die Vermittler sein, das ist klar (...) Und es können auch nicht die USA sein. Wer sonst? Es muss China sein, ich vertraue darauf.« (dpa/AFP/jW)Siehe Kommentar Seite 8