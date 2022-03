imago/ITAR-TASS Immer eine Chance für Schröder!

Gesetzt den Fall, Gerhard Schröder hätte noch alle Tassen im Schrank – müsste er sich doch subito auf die Idee des Klassiklabels Mariinsky stürzen und mit einem Befreiungsschlag solcher Güte alle Neider, alle Aufgehetzten – von wegen Putin kein lupenreiner Demokrat und so – vom Leib halten.

Der Vertrieb des Labels Mariinsky teilt nämlich, nachdem es seine »Betroffenheit«, ja »Bestürzung« über »die Situation in der Ukraine« – »man ist einfach nur fassungslos« – ausgedrückt hat, seinen geehrten Pressepartnerinnen und -partnern mit, dass »die Situation um Herrn Gergiew« dessen Stammlabel nicht dazu veranlassen wird, die CDs mit Herrn Gergiew vom Markt zu nehmen. Es erscheint dem Label sinnvoller, sagt es, seinen Erlös an den CDs des nicht zu Kreuze kriechenden Exchefs der Münchner Philharmoniker »zu 100 Prozent als humanitäre Hilfe für die ­Ukraine zu spenden«.

Mann, Schröder – die Chance! Die Aufsichtsratstantiemen von Gasprom unverzüglich (am besten rückwirkend) der humanitären Hilfe für die ­Ukraine spenden! Das würde der Freundschaft mit Putin kaum schaden. Aber den Leuten vor der Glotze samt Bild-Lesern würde es schlagartig zeigen: Auch der Schröder hat ein großes Herz, und – Krieg hin oder her – darauf kommt es doch schließlich an.