Landnahme durch Tesla

Annette Riedl/dpa Protest vor dem Verwaltungsgericht gegen den Wasserraub durch das Musk-Imperium (Frankfurt/Oder, 4.3.2022)

In Kurzform: Durchbruch für Tesla-Boss Elon Musk, Desaster für Ostbrandenburg – ökologisch vor allem. Am Freitag gab das Landeskabinett auf einer Pressekonferenz in Potsdam grünes Licht: Der US-Elektroautobauer erhielt seitens des zuständigen Landesamts für Umwelt (LfU) die »immissionsschutzrechtliche Genehmigung« für die »Gigafactory« in Grünheide. Vor der offiziellen Inbetriebnahme muss Tesla ein paar Auflagen erfüllen, den Einbau von Messeinrichtungen für Luftschadstoffe und Vorkehrungen für Störfälle etwa. Reine Formsache, mehr nicht. Und: Einsprüche können nun einen Monat lang gestellt werden, steht im Bescheid. Der Haken: Eine aufschiebende Wirkung für den teslanischen Gigantismus haben sie indes nicht.

Ursprünglich wollte Musk Anfang Juli 2021 mit der Serienfertigung starten. Einzelne Genehmigungsverfahren verzögerten den Termin mehrfach. Ein Teilerfolg für Umweltverbände. »Die Fabrik steht in einem Trinkwasserschutzgebiet, und nur drei Kilometer entfernt erstreckt sich ein Biotop mit seltenen Tier- und Pflanzenarten«, sagte Manuela Hoyer, Mitgründerin der »Bürgerinitiative Grünheide«, am Freitag zu jW. Dennoch, Anlagenbau und Produktion zu »Testzwecken« erstritt sich Tesla in den vergangenen Monaten mittels Vorabzulassungen.

Parallel zur Pressekonferenz in Potsdam verhandelte das Verwaltungsgericht Frankfurt an der Oder. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und die Grüne Liga hatten gegen den regionalen Wasserklau durch Tesla geklagt. Ein Urteil wurde erst nach jW-Redaktionsschluss gesprochen. Auch hier: Sollte Tesla – unerwarteterweise – unterlegen sein, führt das zu keinem Produktionsstopp. Scheitern die Umweltverbände, würden sie in Revision gehen. Denn: Eine abschließende Klärung der Wasserfrage gehöre zur Genehmigung, befand der Landesgeschäftsführer der Grünen Liga, Michael Ganschow, am Freitag vormittag gegenüber RBB-Inforadio.

Sie haben allen Grund zum Prozessieren. Niederschlagsmenge und Grundwasserpegel sinken vor Ort seit Jahrzehnten. Die Folgen sind immens. Der Verteilungskampf um das rare Gut Wasser dürfte härter werden, befürchtet Thomas Löb, Brandenburger Landeschef der Umweltpartei ÖDP. Dabei sei Tesla noch nicht einmal das einzige Problem. »Es werden sich jede Menge Zuliefererbetriebe um Grünheide ansiedeln und die Situation weiter verschärfen«, warnte der ÖDPler am Freitag gegenüber jW. Verheerender noch: »Es droht eine Versteppung ganzer Landstriche«, sagte Ulrike von Wiesenau, Sprecherin der Wassertafel Berlin-Brandenburg, gleichentags im jW-Gespräch.

So oder so, Teslas Plan steht: Künftig sollen unter Vollastbetrieb jährlich 500.000 Elektromobile vom Band laufen. Wann ist der finale Start? Eine jW-Anfrage ließ die örtliche Tesla-Sprecherin Kathrin Schira bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Ferner, wann neue Anträge für weitere Ausbaustufen in Grünheide vorgelegt werden.

Fazit: Ein Rückbau des Tesla-Komplexes scheint illusorisch. Musk habe politisch volle Rückendeckung, so von Wiesenau von der »Wassertafel«.