»Nicht in Belarus«

Patrick Seeger/dpa 500 solcher Boden-Luft-Raketen vom Typ »Stinger« und 1.000 Panzerabwehrwaffen will die Bundesregierung an die Ukraine liefern (Luftwaffenübung »Elite 2010« auf dem Truppenübungsplatz Heuberg)

Die Ukraine hat ein neues Angebot für Waffenstillstandsverhandlungen mit Russland in Belarus ausgeschlagen. Sein Land sei an einem Waffenstillstand interessiert, ließ Präsident Wolodimir Selenskij am Sonntag morgen erklären. Aber es werde nicht in einem Land verhandeln, von dem aus die Ukraine beschossen werde. Selenskij schlug Warschau, Istanbul, Baku »oder sonst igendeine Stadt« als Schauplatz der Gespräche vor. Aus der EU hatte sich auch Ungarn angeboten, Waffenstillstandsgespräche zu beherbergen. Zuvor hatte Kremlsprecher Dmitrij Peskow erklärt, eine Delegation aus Beamten des russischen Außen-, Verteidigungsministeriums sowie der Präsidialverwaltung sei ins belarussische Gomel gereist und erwarte dort Gesprächspartner aus Kiew.

In der Ukraine drangen russische Truppen am Morgen offenbar in die zweitgrößte Stadt des Landes, Charkiw, ein. Videos aus der Stadt zeigten russische Fahrzeuge, die ohne größeren Widerstand in Randgebiete von Charkiw einrückten. Von anderer Stelle wurden aber auch Bilder gepostet, die brennende russische Fahrzeuge zeigten. Die Gesamtlage ist unübersichtlich. An den übrige Frontabschnitten gibt es keine großen Veränderungen. Russische Truppen versuchen offenbar, die Stadt Mariupol einzuschließen. Streitkräfte der »Volksrepubliken« eroberten offenbar einige kleinere Ortschaften in der Umgebung von Mariupol.

In Russland wächst die öffentliche Kritik am Ukraine-Krieg. Zwei Abgeordnete der Staatsduma, die für die Anerkennung der Volksrepubliken Donezk und Lugansk gestimmt hatten, zogen ihre Zustimmung inzwischen zurück. Einer von ihnen, der Kommunist Michail Mawejew, twitterte am Samstag, er fühle sich getäuscht. Er habe »für den Frieden und nicht für den Krieg gestimmt. Dafür, dass Russland ein Schutzschild wird, damit der Donbass nicht bombardiert wird und nicht dafür, dass Kiew bombardiert wird«. Hunderte Prominenter aus Wissenschaft, Kunst und Medien haben sich von dem Einsatz distanziert, zwei renommierte Theater in St. Petersburg stellten Darstellungen der Picassoschen Friedenstaube auf ihre Webseiten. Die Zahl der Personen, die nach der Beteiligung an ungenehmigten Friedensdemonstrationen festgenommen wurden, ist inzwischen auf über 2.000 gestiegen.

Im Westen hat die Bundesregierung am Wochenende ihre Position zu Waffenlieferungen an die Ukraine geändert. Sie genehmigte den Reexport deutscher Waffen aus Estland und den Niederlanden an die Kiewer Regierung und kündigte an, auch selbst 500 Panzerfäuste und 1.000 schultergestützte Flugabwehrraketen vom Typ »Stinger« an die ukrainische Armee zu liefern. Bundeskanzler Scholz begründete dies damit, dass der russische Angriff auf die Ukraine die Gesamtsituation in Europa verändert habe und nun die »europäische Friedensordnung« generell in Gefahr sei. Für den Sonntag war eine Sondersitzung des Bundestags zur Ukraine-Kise und eine Regierungserklärung von Scholz geplant.

Außerdem verhängte der Westen weitere Finanzsanktionen gegen russische Banken. Diejenigen russischen Kreditinstitute, die bereits anderweitig sanktioniert sind, sollen nun auch vom Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen werden. Außerdem wollen EU und USA die Konten der russischen Zentralbank blockieren. Das würde es Russland erschweren oder unmöglich machen, seine Währungsreserven von insgesamt 630 Milliarden Euro einzusetzen, um die Sanktionsfolgen auszugleichen.

Außerdem haben die meisten an Russland angrenzenden Länder übe das Wochenende ihren Luftraum für russische Zivilflugzeuge geschlossen. Nachdem zunächst Polen und die baltischen Staaten diesen Schritt getan hatten, folgten später auch Tschechien, die Slowakei, Slowenien und Bulgarien. Die Bundesrepublik will sich im Laufe des Sonntags diesen Sperren anschließen. Zuvor soll aber offenbar noch abgewartet werden, bis die Lufthansa alle ihre Maschinen aus Russland und dem russischen Luftraum abgezogen hat. Die russische Exklave Kaliningrad ist infolge dieser Sperrungen nur noch über einen Umweg über internationale Gewässer der Ostsee per Flugzeug zu erreichen. Aeroflot versicherte, abgesehen von unvermeidlichen Verlängerungen der Flugzeit verlaufe der Verkehr normal.

Der Flugzeugkonzern Airbus kündigte unterdessen an, den gesamten Geschäftsverkehr mit russischen Kunden einzustellen. Dies betrifft auch die Lieferung von Ersatzteilen und die Wartung für die an Russland verkauften oder verleasten Airbus-Flugzeuge. Damit werden diese mittelfristig entweder nicht mehr oder unter Umgehung von Sicherheitsvorschriften fliegen können. Nach dem Zusammenbruch der sowjetischen Luftfahrtindustrie sind inzwischen rund 80 Prozent der im russischen Zivilflugverkehr eingesetzten Flugzeuge ausländischer Herkunft. Airbus und Boeing teilen sich den russischen Markt zu jeweils ungefähr 40 Prozent. Russische Maschinen stellen zwölf Prozent der Flugzeugflotte.