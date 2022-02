OECD beendet Beitrittsverhandlungen mit Russland

Francois Mori/AP/dpa Hauptsitz der OECD in Paris

Paris. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat die auf Eis liegenden Beitrittsverhandlungen Russlands formell beendet. Dies geschehe in Antwort auf den »russischen Angriff auf die Ukraine«, hieß es in einer Mitteilung vom Freitag. Die OECD hatte die 2007 beschlossenen Aufnahmegespräche bereits 2014 gestoppt. Der OECD-Rat entschied zudem, das Büro der Industriestaatenorganisation in Moskau zu schließen. Man wolle Russland zudem nicht mehr auf Ministerebene einladen. Die Organisation teilte mit, auch in den kommenden Tagen und Wochen die Zusammenarbeit mit Russland weiter überdenken zu wollen. Gleichzeitig wolle man darüber nachdenken, wie die ukrainische Regierung besser unterstützt werden könne. (dpa/jW)