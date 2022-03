Alltagsgefühle und Aktivismus

imago images/Cavan Images Von der Emanzipation über das vermeintliche Angekommensein bis zum Zwang der Selbstoptimierung: Lesbisch-schwuler Alltag

»Anders fühlen«: Ein recht merkwürdiger Buchtitel – insbesondere, wenn es sich um eine Habilitationsschrift mit 413 Anmerkungen auf 38 Seiten und einem Literaturverzeichnis von 19 Seiten handelt. Es geht um »schwules und lesbisches Leben in der Bundesrepublik«, und es handelt sich um »eine Emotionsgeschichte«. Damit sind die Jahre von 1945 bis 1990 umfasst, die aufgegliedert werden in »Nachkriegsdekaden« (die Jahre des »Ausweichens«), die 1970er Jahre (die des »Aufbrechens«) und die 1980er Jahre, die mit der Frage »Ankommen?« überschrieben sind. Der Begriff »Emotionsgeschichte« erklärt sich durch eine Information in der Danksagung des Autors am Ende des Bandes: »Dieses Buch entstand am Forschungsbereich Geschichte der Gefühle des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung.«

All diese strukturellen Gegebenheiten zur Kenntnis zu nehmen ist wichtig, um sich nicht unnötig über gewisse Eigenheiten dieses Buches zu ärgern: Es handelt sich nicht um eine Sozial- oder um eine politische Geschichte von Schwulen und Lesben in der BRD bis 1990. Die DDR wird nicht völlig ausgeblendet; in Fragen des Vergleichs der Lebensbedingungen und der gesetzlichen Grundlagen gerät sie notwendigerweise in den Blick.

Im Kern geht es um die Gefühle einer Ansammlung von schwulen und lesbischen Individuen. Diese scheinbare Verschwommenheit des Blicks mag anfänglich ärgerlich wirken, stellen sich doch aus dieser Perspektive die »Nachkriegsdekaden« nicht nur als eine Zeit der Repression dar, sondern zugleich als eine Zeit, in der diese Individuen ihre eigenen Lösungen für sich oder mit anderen finden oder eben auch nicht finden konnten.

Die »HeldInnenerzählungen« der Emanzipation in den 1970er Jahren werden kritisch hinterfragt. Die 1980er Jahre sind mit der Frage »Ankommen?« überschrieben, weil die Fülle der Möglichkeiten die Individuen nicht nur verwirren, sondern ihnen sogar Stress verursachen konnten, wenn sich nämlich Schwule und Lesben fragten, weshalb sie nun trotzdem immer noch nicht glücklich waren. Spätestens damals begann der Selbstoptimierungswahn in den »Szenen« oder im Privaten (ein Highlight ist der Ausdruck des Verfassers: »ihr Gefühlsmanagement optimieren«).

Die Differenzierung in der Darstellung der Zeitabschnitte entspricht der Methode des Verfassers, dessen Arbeit auf jeweils zwei Interviews mit 32 Personen beruht, die jeweils drei Stunden dauerten. Diese gehen nicht nur in den laufenden Text ein, sondern es werden Abschnitte der Berichte zweier Personen (»Frau Schmidt«, Jahrgang 1943, und »Herr Meyer«, Jahrgang 1944) zu Beginn von Großkapiteln ausführlich und im Zusammenhang wiedergegeben. Damit erhalten die folgenden Ausführungen des Autors eine zusätzliche Anschaulichkeit, die im Rahmen einer Rezension nicht annähernd deutlich gemacht werden kann. Es geht nicht nur um Lebensgefühl in einer gegebenen Gesetzeslage, sondern auch um Treffpunkte, um das Verhältnis von Stadt und Land, um Probleme des Coming-out, usw. Das kann den Eindruck von Unübersichtlichkeit, vielleicht sogar von Unentschiedenheit des Verfassers erwecken, gibt aber bei der Lektüre die Möglichkeit, das eigene Leben anhand dieser Fülle von Beschreibungen zu reflektieren.

Einige Beispiele müssen genügen, um die Arbeit des Verfassers an Ambivalenzen zu zeigen, die bisweilen zu überraschenden Ergebnissen führt: So interpretiert er die Prüderie auch unter Schwulen in den 1950er Jahren (Stichwort: Ekel vor Männerküssen) »als eine körperliche Intelligenz«, insofern sie vor Gefahren der Repression bewahrte. So erklärt sich auch die Forderung nach Monogamie (Stichwort: Dauerfreundschaft) in »homophilen« Zeitschriften. Andererseits entstand in dieser Phase »zwischenfrauliche und zwischenmännliche Intimität (…) oft plötzlich und unvermittelt«.

Ambivalenzen zeigten sich auch in den 1970er Jahren: Es gab ein »Nebeneinander von Gefühlsgestaltung und Suche nach dem wahren Fühlen« (Stichwort: »Szene« versus Selbsterfahrungsgruppe). Nebeneinander standen auch die Versuche der »Emotionalisierung des Politischen und (…) (der) Politisierung des Emotionalen«. Der Einschnitt der AIDS-Problematik in den 1980er Jahren wird in seiner Schärfe in realistischer Weise betont. Die Tendenz zu einer »poröse(n) oder nichthermetische(n) Form der Zweisamkeit« wurde durch die Furcht vor Ansteckung in Frage gestellt. Schwule und Lesben beschäftigte nun auch das Problem der Eifersucht.