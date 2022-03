Ein düsteres Bild

imago/ITAR-TASS Anna Seghers im März 1952

»Der Kopflohn« erschien zuerst im Spätherbst 1933 bei Querido in Amsterdam und war einer der ersten antifaschistischen Romane des Exils. Anna Seghers, die im März jenes Jahres mit ihrer Familie nach Paris geflohen war, hatte ihn in den Sommermonaten niedergeschrieben, konzipiert war er wohl schon im Jahr zuvor. Thematisch geht es um die Frage, wie der Faschismus auch in ländlichen Bezirken, bei der Masse der Kleinbauern und Landarbeiter, erfolgreich sein konnte. Die bloße Darstellung klassenbewusster und organisierter Arbeiterinnen und Arbeiter, wie Seghers sie in dem Roman »Die Gefährten« (1932) unternommen hatte, reichte hier nicht aus. Der »Roman aus einem deutschen Dorf im Spätsommer 1932« versucht eine Antwort auf die Frage, warum die Massen auf dem Land auch bei den Wahlen im Juli 1932 mehrheitlich für die Nazipartei stimmten. Seghers arbeitet in ihrem einfühl­samen, aber illusionslosen »Bauernbuch« die besonderen Bedingungen auf dem Land heraus und macht zugleich deutlich, dass es sich bei der 1933 errichteten faschistischen Terrorherrschaft keineswegs um eine vorübergehende Erscheinung handelte.

Der Roman, der als Teil der neuen Werkausgabe neu aufgelegt wurde, nimmt ein besonderes Vorkommnis zum Anlass, um ein episches Panorama zu entfalten. Johann Schulz, ein Leipziger Arbeiter, der mit den Kommunisten sympathisiert, soll im Affekt einen Polizisten erstochen haben und flieht deshalb zu entfernten Verwandten in ein (fiktives) rheinhessisches Dorf, wo er sich unerkannt glaubt. Doch schon bald hängt in der nahen Kreisstadt ein Steckbrief aus, der einen stattlichen »Kopflohn« von 500 Mark verspricht. Die Bauern ignorieren den Steckbrief zunächst, obwohl sie das Geld dringend bräuchten. Dies ist weniger ihrer Kommunistenfreundlichkeit als vielmehr ihrer allgemeinen Vorsicht oder einer anarchistisch anmutenden Staatsskepsis geschuldet. Solidarität gibt es nur bei dem einzigen Juden in diesem Roman, denn dieser weiß, was Verfolgung bedeutet. Als die Nazis des Ortes von der Fahndung erfahren, prügeln sie Schulz fast zu Tode, bevor sie ihn der Polizei übergeben. Die stets schon latent vorhandene Brutalität bricht aus. Schulz wird als der Feind entdeckt, dem man das eigene Elend anlasten kann. Auch andere machen mit, im Glauben, sie hätten ein »Recht zum Schlagen«. Die Belohnung geht dann allerdings nicht an den Nazidenunzianten, sondern an den Großbauern und Bürgermeister, der vorsorglich schon eine Anzeige vorbereitet hatte.

In den auf konkrete Situationen konzentrierten Beschreibungen wird deutlich, dass das Leben der Dorfbauern stets von harter Arbeit, Elend und Gewalt bestimmt gewesen ist. Dabei spielen die abgestuften Besitzverhältnisse von Klein-, Mittel- und Großbauern eine besondere Rolle. Untereinander zeigen diese kaum Solidarität. Statt dessen kommt es nicht selten zu Gehässigkeit oder offener Feindschaft. Im Dorf stehen sich nicht Kapital und Arbeit gegenüber wie in den Städten. Wichtig ist vielmehr der auf von alters her erworbenem Besitz basierende Einfluss. Namentlich Frauen und Kinder sind von den Abhängigkeitsverhältnissen betroffen. Sie tragen die Hauptlast der Arbeit, ohne sich wehren zu können. Flüchten können sie allenfalls, wie die bewusstseinsgestörte, lebenslang geschundene Frau des Bauern Schüchlin, in den Suizid, der aus der Perspektive dieser Frau geschildert wird. Das Verfahren, das Innen und Außen stringent zu vermitteln, kennzeichnet die Schreibweise des Romans insgesamt.

Verschärft wird die Lage durch die Abhängigkeit von Firmen, die moderne Geräte wie Pumpen oder Zentrifugen auf Kredit liefern, dessen Raten aber nicht nur die Kleinbauern kaum schultern können. Die angestaute Wut kann leicht auf irgendwelche Feinde, namentlich die Kommunisten, abgelenkt werden. Diese sind allenfalls in der nächsten Kreisstadt präsent und können sich auch dort angesichts der immer aggressiver auftretenden Nazis kaum halten. Deren Attraktivität, vor allem für die männliche Jugend, besteht im »Flitter«, den Uniformen, Fahnen und anderen Accessoires. Sie vermitteln den vagen Eindruck, dass alles ganz »anders« werden und nur eine Naziregierung »Brot und Arbeit« liefern könne. Die rationalen Argumente der Kommunisten, die auf die realen Besitzverhältnisse verweisen, dringen da kaum durch, sind aber auch kaum bekannt. Das Bild, das dieser Roman liefert, ist dementsprechend düster. Eine Hoffnung ergibt sich allenfalls aus der Tatsache, dass es trotz allem eine große Gruppierung von Bauern gibt, die dem »braunen Rummel« grundsätzlich misstrauen. Diese Gruppe ließe sich, so die unausgesprochene Konsequenz des Romans, für den Kampf gegen den Faschismus gewinnen.