Rufe nach Waffenruhe

Emilio Morenatti/AP Photo Unter anderem in Kiew stellt sich die Frage nach Fluchtmöglichkeiten für Zivilisten akut (2.3.2022)

Am achten Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine mehren sich die Rufe nach einer Waffenruhe. Delegationen beider Länder sollten sich in Belarus zu einer neuen Verhandlungsrunde treffen. Die Gespräche begannen am Donnerstag nachmittag mit mehrstündiger Verzögerung. Die ukrainische Seite sagte, am wichtigsten sei jetzt neben einer Waffenruhe die Einrichtung von Abzugskorridoren für die Zivilbevölkerung. In einer Videoansprache am Donnerstag vormittag hatte Präsident Wolodimir Selenskij außerdem russische Kriegsentschädigungen verlangt und mitgeteilt, dass sich schon 16.000 ausländische Freiwillige zum Dienst in der ukrainischen Fremdenlegion gemeldet hätten. Russland hielt an seinen Forderungen nach einer Demilitarisierung und einem neutralen Status der Ukraine fest.

Die Frage der Abzugskorridore für von den Angriffen gefährdete Zivilisten stellt sich außer für die seit Tagen beschossenen Städte Kiew und Charkiw akut auch für Mariupol und Wolnowacha im Donbass. Beide sind inzwischen von russischen Truppen und solchen der »Volksrepublik« (VR) Donezk eingeschlossen. Für Mariupol kündigte die russische Seite inzwischen die Schaffung eines Korridors in östlicher Richtung – also nicht zur Ukraine hin – an. Dies scheint der Vorlauf zu einem Generalangriff auf die Stadt zu sein, die zu Friedenszeiten etwa 500.000 Einwohner hatte und nach ukrainischen Angaben im wesentlichen vom Faschistenregiment »Asow« verteidigt wird. Die Gesamtsituation lässt äußerst harte und für beide Seiten verlustreiche Kämpfe erwarten.

Unklar ist, welche Seite die Evakuierung von Zivilisten behindert. Beide beschuldigten sich gegenseitig, Zivilisten als Geiseln zu halten. Die Volksmiliz der VR Donezk warf ukrainischen Kämpfern vor, mehrere aus Mariupol in westliche Richtung fliehende Zivilisten erschossen zu haben. Eine unabhängige Bestätigung dieses Vorfalls war nicht möglich. Russische Berichte, in Charkiw hätten Nationalisten eine Gruppe indischer Studierender an der Ausreise nach Russland gehindert, wurden durch die Regierung in Neu-Delhi nicht bestätigt. Dort hieß es, man habe keine Hilferufe eigener Landsleute empfangen.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat gegenüber seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron erklärt, sein Land werde weiterkämpfen, bis die selbstgesteckten Ziele erreicht seien. Aber man attackiere einzig militärische Infrastruktur und keine zivilen Objekte. Macron sagte im Zuge eines 90minütigen Telefongesprächs mit Putin am Donnerstag, dies glaube er nicht. Auf der anderen Seite hat die ukrainische Seite in vielen zivilen Objekten offenbar inzwischen Militäreinrichtungen einquartiert. So meldeten ukrainische Medien am Donnerstag, in Charkiw sei ein Betrieb bombardiert worden, in dem der Stab der örtlichen Territorialverteidigung untergebracht sei.

Die UN-Vollversammlung in New York hatte am Mittwoch abend in einer Resolution Russland zum »sofortigen« Abzug aus der Ukraine aufgefordert. Währenddessen geht die Flucht aus dem Land weiter. Die UNO bezifferte die Gesamtzahl der Geflohenen inzwischen auf über eine Million. Die Abläufe an den Grenzen sind inzwischen offenbar etwas besser organisiert, so dass die Schlangen kürzer geworden sind. Die ukrainische Eisenbahn gab alle Züge in Ost-West-Richtung zur kostenlosen Benutzung durch Fliehende frei. Nach wie vor dürfen aber Männer zwischen 18 und 60 Jahren das Land nicht verlassen. In der Nacht nahm der ukrainische Grenzschutz in den Karpaten eine Gruppe von jungen Männern fest, die sich dem Kriegsdienst durch die Flucht nach Rumänien entziehen wollten.

Unterdessen erhöhen NATO und EU den Druck auf Russland und drohen mit weiteren Rüstungslieferungen an die Ukraine. Die Regierung in Warschau dementierte zwar für das eigene Land eine Meldung der ukrainischen Luftwaffenführung, dass Kiew 70 Kampfflugzeuge sowjetischer Typen aus Polen, der Slowakei und Bulgarien erhalten solle. Allerdings hieß es nur, es gebe keine entsprechende Entscheidung. Zuvor hatten NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Staatspräsident Andrzej Duda ukrainische Aussagen dementiert, dass ukrainische Piloten ihre Einsätze von polnischen Basen aus fliegen sollten.

Zu diesem Risiko scheint die NATO aktuell nicht bereit zu sein. Das Onlineportal wnp.pl schrieb jedoch, die Abgabe von 28 polnischen MiG-29 sei weiterhin geplant, nur nicht so schnell möglich wie von der Ukraine gewünscht. Zuvor müssten noch die NATO-spezifischen Ausrüstungselemente wie Freund-Feind-Kennungen entfernt werden. Auch Bundeswehr-Generalinspekteur Eberhard Zorn erklärte weitere Lieferungen aus Bundeswehr-Beständen an Kiew für möglich. Die USA erklärten, angesichts der erhöhten Bereitschaft der russischen Atomstreitkräfte würden sie den geplanten Test einer eigenen Interkontinentalrakete verschieben, um »keinen Anlass zu Missverständnissen zu geben«.

In Russland hat sich der Oligarch Oleg Deripaska für einen baldigen Friedensschluss ausgesprochen. Er sagte bei einem Wirtschaftsforum in Krasnojarsk, die Folgen der westlichen Sanktionen drohten schlimmer zu sein als die Finanzkrise von 1998. Schon jetzt würgten die auf 20 Prozent erhöhten Leitzinsen das Wirtschaftsleben ab. Am Donnerstag ging der Kursverfall des Rubel weiter: Der Kurs lag am Donnerstag bei 125 Rubel für einen Euro, vor Beginn der Krise hatte er um die 80 gelegen. Die Aktien mehrerer russischer Großunternehmen wie des Gaskonzerns Gasprom und der staatlichen Sberbank brachen bis praktisch zur Wertlosigkeit ein.