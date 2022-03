Wirtschaftskrieg tobt

Patrik Macek/PIXSELL /imago images Auch die Europatochter der russischen Sberbank muss den Betrieb einstellen (Tochtergesellschaft in Zagreb, Kroatien, 2.3.2022)

Im Wirtschaftskrieg gegen den russischen Staat will nach BP und Shell, die in den vergangenen Tagen das Ende ihrer Ölgeschäfte in Russland angekündigt hatten, nun auch Exxon Mobil dem Land den Rücken kehren. Das Unternehmen spreche sich für eine starke internationale Reaktion gegenüber Russland aus, hieß es in einer Mitteilung des größten US-Ölmultis von Dienstag abend (Ortszeit). Der Ausstieg aus dem gemeinsam mit dem russischen Rosneft-Konzern sowie indischen und japanischen Partnerfirmen betriebenen Öl- und Gasförderprojekt Sakhalin-1 in Russland werde in enger Abstimmung mit den anderen Unternehmen durchgeführt, kündigte Exxon an. Zu den Kosten machte das Unternehmen zunächst keine Angaben, es dürfte um Milliarden gehen. Der US-Konzern ist seit Jahrzehnten in Russland und hält 30-Prozent am Sachalin-1-Projekt.

Die Europatochter der russischen Sberbank, die von Sanktionen betroffen ist, muss den Betrieb einstellen. Die in Wien ansässige Bank müsse alle Geschäfte mit sofortiger Wirkung beenden, teilte die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) in der Nacht zum Mittwoch mit. Der Schritt erfolgte auf Anweisung der Europäischen Zentralbank (EZB), die am Sonntag festgestellt hatte, dass die Sberbank Europe AG wegen massiver Geldabflüsse möglicherweise vor der Zahlungsunfähigkeit steht. Eine Sanierung oder Abwicklung der Bank gemäß der Europäischen Bankensanierungs- und Abwicklungsrichtlinie sei nicht im öffentlichen Interesse, hieß es. Wegen der erwarteten wirtschaftlichen Schieflage hatte die FMA zuvor Überweisungen, Transaktionen und größere Auszahlungen untersagt. Die mehrheitlich staatliche Großbank Sberbank und ihre europäische Tochter sind von den Vereinigten Staaten mit Sanktionen belegt worden.

Der Logistikkonzern DHL setzt Lieferungen nach Russland und Belarus aus. »Bis auf weiteres« würden auch keine Sendungen in diese beiden Länder mehr angenommen, erklärte der Konzern am Mittwoch. Doch nicht alle wollen auf ihr Geschäft in dem bevölkerungsreichen Land verzichten. Der Großhandelskonzern Metro will in Russland aktiv bleiben. »Metro Russland wird weiterhin kleine und mittlere unabhängige Unternehmen im Gastgewerbe und im Einzelhandel bedienen, die eine zentrale Rolle in der Gesellschaft spielen«, erklärte ein Metro-Sprecher am Mittwoch. Metro fühle sich auch für die mehr als 10.000 Mitarbeiter in Russland verantwortlich. Gehälter und Lieferanten würden von Metro Russland über etablierte internationale Banken bezahlt, die nicht von den internationalen Sanktionen betroffen seien. Metro hatte im vergangenen Geschäftsjahr 2020/21 in Russland mit 93 Märkten einen Umsatz von rund 2,4 Milliarden Euro eingefahren. Der Konzern beschafft dort seine Lebensmittel vor allem aus heimischer Produktion. In der Ukraine kam Metro zuletzt auf rund 800 Millionen Euro Umsatz.

Weil der Westen die russische Wirtschaft vom globalen Finanzsystem SWIFT ausschließt, akzeptiert der russische Transport- und Logistikkonzern Fesco chinesische Yuan von seinen Kunden. Zudem könnten alle Abrechnungen und Zahlungen in russischen Rubel wie gewohnt ablaufen, hieß es in einer am Mittwoch bekanntgewordenen Erklärung des Unternehmens. Darüber hinaus würden »verschiedene alternative Zahlungsmöglichkeiten« für Euro- und Dollar-Transaktionen angeboten. Fesco betreibt Häfen, Terminals und Schiffsflotten. Alle Logistikdienstleistungen auf bestehenden Routen würden in vollem Umfang erbracht. Man trage zum wachsenden Handel zwischen Russland und asiatischen Ländern bei.

Mit dem Ausschluss aus dem SWIFT-System, drängt der Westen internationale Unternehmen dazu, das Geschäft mit Russland herunterzufahren. Viele Schwellenländer beteiligen sich allerdings nicht an den Aktionen, darunter China. Die russische Landeswährung Rubel hat wegen der Sanktionen dennoch drastisch an Wert verloren. Zur Stärkung der eigenen Wirtschaft hat Russland weitere Maßnahmen ergriffen. Die Börse in Moskau blieb am Mittwoch den dritten Tag in Folge geschlossen. Die Zentralbank habe entschieden, »den Handel nicht wieder aufzunehmen«, hieß es. Ausgenommen davon waren Geschäfte zum Kauf von Rubel.

Nach der Ankündigung umfassender Wirtschaftssanktionen war die Börse am Montag geschlossen worden, um Kurseinbrüche zu vermeiden. Wie russische Nachrichtenagenturen meldeten, wurde es nun auch ausländischen Investoren verboten, Anteile an russischen Firmen abzustoßen und Fonds vom russischen Finanzmarkt abzuziehen. Am Vortag war es verboten worden, Russland mit mehr als 10.000 Dollar Bargeld zu verlassen.