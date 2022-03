Hunger wird zunehmen

Majdi Fathi/NurPhoto/imago images Auch der Gazastreifen ist auf Weizenimporte aus Russland und der Ukraine angewiesen (Weizenmühle in Deir Al-Balah)

Internationale Hilfsorganisationen haben vor gravierenden Folgen des Ukraine-Krieges für die weltweite Versorgung mit Nahrungsmitteln gewarnt. Schon jetzt seien 267 Millionen Menschen in 81 Ländern von akutem Hunger betroffen, erklärte Martin Frick, Direktor des Deutschland-Büros des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP), am Mittwoch. Einen weiteren Konflikt könne sich die Welt einfach nicht leisten. Über die Hälfte der Lebensmittel, die das WFP in Krisenregionen verteile, stamme aus der Ukraine. Auch Russland, das weltweit größter Weizen- und Düngemittelexporteur ist und zudem große Mengen an Mais und Pflanzenöl in alle Welt verkauft, führt seine Produkte in hohem Maße in Länder aus, die unter Ernährungsunsicherheit leiden. Weltweit stehen 855 Millionen Menschen nicht ausreichend Nahrungsmittel zur Verfügung.

Die globalen Lebensmittelpreise haben bereits vor der aktuellen Eskalation des Ukraine-Konflikts einen Höchststand seit 2011 erreicht. Haupttreiber der Hungerkrise sind Konflikte. So leben 60 Prozent der Hungernden nach Angaben des WFP in Gebieten, in denen Krieg und Gewalt herrschen. Die Folgen des Klimawandels hätten zudem allein im Jahr 2020 etwa 30 Millionen Menschen zu Vertriebenen gemacht. Die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie führten zu einem weiteren sprunghaften Anstieg der Zahl humanitärer Krisen. Und im Vergleich zu 2019 stiegen die Preise, die Hilfsorganisationen für die Lieferung der von ihnen verteilten Lebensmittel bezahlen müssen, um 30 Prozent. Hinzu kommt die deutlich geringere Bereitschaft der Geberstaaten, für die benötigten Summen aufzukommen. In einigen Ländern wie dem Jemen musste das WFP bereits die Rationen kürzen, weil die Finanzierung nicht gesichert ist.

Aber auch Sanktionen, wie sie jetzt wieder in gigantischem Ausmaß verhängt werden, verschärfen die Situation der Zivilbevölkerung nicht nur in den sanktionierten Ländern selbst, sondern auch in nicht von »Strafmaßnahmen« betroffenen Regionen, in denen die Bevölkerung auf humanitäre Hilfe angewiesen ist. So hat sich etwa die schwere Wirtschafts- und Finanzkrise im Libanon nicht zuletzt durch die Sanktionen gegen das Nachbarland Syrien, vor dem Krieg wichtigster Handelspartner Beiruts, erheblich verschlimmert. Es muss davon ausgegangen werden, dass sich die gegen Moskau verhängten Sanktionen äußerst negativ auch in anderen Teilen der Welt auswirken werden und dies vor allem in Ländern, deren eigene Wirtschaft bereits durch Sanktionen zerstört wurde und in denen die Arbeit von Hilfsorganisationen durch die »Strafmaßnahmen« teils schon seit Jahren erheblich erschwert ist.

Ganz besonders durch die zu erwartende Verschärfung humanitärer Krisen wegen fehlenden Nachschubs aus Russland und der Ukraine in Mitleidenschaft gezogen werden nach Einschätzung des WFP Länder der arabischen Welt und Westasiens. So beziehe etwa Ägypten, das mit mehr als 100 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichste Land der arabischen Welt, genau wie auch Tunesien seine Weizenimporte zu großen Teilen aus den beiden Ländern. Auf das sowohl in Ägypten als auch Tunesien subventionierte Lebensmittel Brot sind vor allem arme Bevölkerungsteile angewiesen. Infolge des Ukraine-Krieges wird mit drastischen Preissteigerungen gerechnet. Ob der Bedarf durch Importe aus anderen Ländern wie Rumänien und Argentinien überhaupt gedeckt werden kann, ist völlig unklar. Auch der Jemen, Libyen und der Libanon sind auf Importe aus der Ukraine und Russland angewiesen und dürften ähnlich betroffen sein.

Das WFP befindet darüber hinaus, dass die türkische Regierung allen Grund habe, sich vor einer Verschlechterung ihrer Beziehungen zu Moskau infolge des Krieges und Ankaras Positionierung in dem Konflikt zu fürchten: 65 Prozent der türkischen Weizenimporte stammten im Jahr 2020 aus Russland. Eine Verteuerung könnte in der Türkei, die ohnehin bereits von einer Währungskrise und hoher Inflation gebeutelt ist, zu einer Zunahme von sozialen und Antiregierungsprotesten führen.