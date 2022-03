Israel übt Vorsicht

GIL COHEN-MAGEN/UPI Photo/imago images Antrittsbesuch: Bundeskanzler Scholz (l.) und sein israelischer Amtskollege Bennett am Mittwoch in Jerusalem

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Mittwoch für seinen Antrittsbesuch nach Israel gereist. Die Visite beim israelischen Premier Naftali Bennett war allerdings in den Medien des Landes nicht das wichtigste Thema. In Israel dreht sich aktuell alles um die Positionierung der Regierung im Krieg zwischen Russland und der Ukraine.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Jerusalem kündigten Scholz und Bennett einen neuen »strategischen Dialog« an, der zweimal im Jahr stattfinden soll. »Das ist eine ganz wichtige Weiterentwicklung unserer Beziehungen«, sagte der Bundeskanzler. Beide Seiten wollen zudem die Gründung eines deutsch-israelischen Jugendwerks voranbringen. Bennett wurde von Journalisten mehrfach auf mögliche israelische Waffenlieferungen an Kiew angesprochen, doch er verweigerte eine Zusage. Statt dessen verwies er darauf, dass seine Regierung bereits humanitäre Hilfsgüter in erheblichem Umfang an die Ukraine geliefert habe und das fortsetzen werde.

Israels stellvertretende Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Noa Furman, sagte am Dienstag laut Onlinezeitung Times of Israel: »Angesichts unserer engen Beziehungen zu beiden Seiten sind wir bereit, zu den diplomatischen Bemühungen beizutragen, wenn wir gebeten werden, und darum haben wir uns in den letzten Wochen bemüht.« Am vergangenen Freitag hatte Premier Bennett bereits mit dem ukrainischen und dem russischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und Wladimir Putin telefoniert. Während Selenskij Israel dabei um Vermittlung bat, ist Russland bisher nicht auf den Vorschlag eingegangen.

Furman war es auch, die am Dienstag in der Dringlichkeitssitzung der UN-Generalversammlung anstelle des ersten Botschafters, Gilad Erdan, sprechen durfte. Berichten zufolge habe das israelische Außenministerium Angst gehabt, Erdan könne vom vorgesehenen Text abweichen und seiner Rede eine schärfere antirussische Note geben als gewünscht. Gleichwohl kündigte Israel an, im UN-Gremium für eine Verurteilung Russlands zu stimmen.

Das sah vergangene Woche noch anders aus. Als die USA einen ersten Resolutionsentwurf zur Verurteilung Russlands im UN-Sicherheitsrat zur Abstimmung stellten, hatte Washington im Vorfeld bei allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen um namentliche Unterstützung geworben. 87 der 193 Staaten willigten ein, darunter alle EU-Staaten. Israel hingegen lehnte ab, wie auch alle arabischen Staaten außer Kuwait.

Israel wolle »still und leise helfen«, erläuterte Premierminister Bennett am Dienstag laut Times of Israel die Strategie seiner Regierung. Der Grund für die Zurückhaltung: Israel will Russland nicht verärgern, das den Luftraum Syriens zu weiten Teilen kontrolliert. Seit Jahren fliegt Israel regelmäßig Angriffe gegen vermeintliche Stellungen und Waffendepots der libanesischen Hisbollah in Syrien. Die schiitische Miliz, die enge Beziehungen zum Iran unterhält, unterstützt Damaskus im Kampf gegen Dschihadisten. Bisher hat Moskau Israel gewähren lassen, das soll nicht aufs Spiel gesetzt werden.

»Israel glaubt an die Aufrechterhaltung der internationalen Ordnung und unterstützt unbestreitbar die Ukraine, ihre Souveränität und ihre territoriale Integrität«, twitterte der israelische Botschafter in den USA, Michael Herzog, am Dienstag. Während Tel Avivs »moralische Position« eindeutig sei, bemühe man sich, die »Operationsfreiheit gegen den Iran« aufrechtzuerhalten, machte Herzog offen klar.

Unterdessen hat Israel das erste Kriegsopfer zu beklagen. Wie die Jüdische Allgemeine am berichtete, wurde am Dienstag ein aus der Ukraine stammender israelischer Staatsbürger in der Nähe von Kiew an einer Straßensperre von ukrainischen Soldaten erschossen. Sie hatten den 37jährigen für einen prorussischen Kämpfer aus Tschetschenien gehalten und eröffneten das Feuer.

Israel bereitet sich seit längerem auf die Aufnahme Zehntausender Jüdinnen und Juden aus der Ukraine vor. Die Jewish Agency for Israel organisiert die Einreise und hat in den Grenzorten der ukrainischen Nachbarländer Außenstellen eingerichtet, in denen jüdische Flüchtlinge den Einreiseantrag einreichen können.