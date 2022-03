Sanktionen über alles

REUTERS/Damir Sagolj Der Griff zur Trophäe: Wladimir Putin (r.) und FIFA-Präsident Gianni Infantino bewundern gemeinsam den FIFA-WM-Pokal nach dem Endspiel in Moskau 2018

Die Fußball-WM findet ohne Russland statt. Die großen Verbände sanktionieren den russischen Sport. Sowohl die FIFA als auch UEFA schlossen am Montag abend in einer gemeinsamen Erklärung alle russischen Mannschaften aus ihren Wettbewerben aus. FIFA und UEFA teilten mit, dass ihre Entscheidung »bis auf weiteres« gelte. Sie bedeuten jedoch definitiv das Aus für die Endrunde in Katar für den Gastgeber der WM 2018. Russland hätte in den WM-Playoffs am 24. März gegen Polen spielen sollen. Der polnische Verband hatte allerdings bereits ausgeschlossen, zu diesem Spiel anzutreten.

Zudem forderte das Internationale Olympische Komitee (IOC) in einer Abkehr von seiner bisherigen Politik die internationalen Fachverbände auf, russische Sportler von ihren Wettkämpfen auszuschließen. Sportlerinnen und Sportlern aus Russland und Belarus sei die Teilnahme an allen internationalen Sportveranstaltungen zu verbieten. Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin entzog das IOC den 2001 verliehenen Olympischen Orden. Der Deutsche Olympische Sportbund schwenkte umgehend auf die Linie des IOC ein und teilte in einer Stellungnahme mit: »Auch der Sport muss seiner Verantwortung nachkommen und entsprechende Einschränkungen in Kauf nehmen.« Er folgte damit den Forderungen des Vereins »Athleten Deutschland«, der nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine bereits am Samstag den »vollständigen Ausschluss« von Russlands und Belarus »aus dem Weltsport« verlangt hatte.

Unmittelbare Folgen hat die Entscheidungen der UEFA für RB Leipzig:. Das Achtelfinale der Europa League gegen Spartak Moskau wird nicht stattfinden. Leipzig steht dadurch automatisch im Viertelfinale. Russland wird auch von der Frauen-EM in England im Juli ausgeschlossen, wo es in der Gruppenphase gegen die Boykottbefürworter Schweden und Schweiz sowie die Niederlande gespielt hätte. Die UEFA folgt den Boykottankündigungen zahlreicher Nationalverbände, auch der Deutsche Fußballbund (DFB) befürwortet die gemeinsame Haltung. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Spiele gegen Russland geben wird. Das kann und darf es nicht geben. Es geht um Krieg. Da muss man eine klare Haltung einnehmen«, sagte DFB-Präsidentschaftsbewerber Peter Peters dem sid.

Der Eishockeyweltverband IIHF sperrte alle Teams aus Russland und Belarus auf Vereins- und Nationalmannschaftsebene. Beim Deutschen Eishockeybund (DEB) wurde diese Entscheidung positiv aufgenommen. »Solange dieser unfassbare Krieg nicht aufhört«, sagte DEB-Präsident Franz Reindl dem sid, »kann auch der Sport nicht einfach weitermachen.« Im Handball entschied der Europäische Verband ebenfalls, Mannschaften aus den beiden Nationen vorerst zu suspendieren. (sid/jW)