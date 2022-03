Einseitige Politik

AP Photo/Hani Mohammed/dpa Werden erstmals als Mitglieder einer »terroristischen Vereinigung« bezeichnet: Ansarollah-Kämpfer am Rande einer Beerdigung am 24. November 2021 in Sanaa

Der UN-Sicherheitsrat hat am Montag abend mit elf Jastimmen und vier Enthaltungen das seit 2015 bestehende Waffenembargo gegen die jemenitischen Ansarollah (»Huthis«) ausgeweitet. Zudem wird die Gruppe, die die Unterstützung großer Teile der jemenitischen Bevölkerung genießt, erstmals als »terroristische Vereinigung« bezeichnet. Gegenstimmen gab es keine, Irland, Norwegen, Brasilien und Mexiko enthielten sich. Ihr Abstimmungsverhalten begründeten sie unter anderem mit der Befürchtung, von Sanktionen würden die ärmsten Menschen in dem kriegsgebeutelten Land getroffen. Die Resolution 2624 erneuert auch bereits bestehende, durch Resolution 2140 aus dem Jahr 2014 verhängte Maßnahmen wie Einreiseverbote und das Einfrieren von Vermögen bis zum 28. Februar 2023.

Die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats verlängerten auch das Mandat des UN-Expertengremiums für den Jemen bis zum 28. März 2023. Das Waffenembargo, das Verbot technischer Unterstützung sowie das Verbot, militärische Kräfte unter dem Kommando der Ansarollah zu trainieren, richten sich fortan gegen die gesamte Organisation. Resolution 2216 aus dem Jahr 2015 hatte lediglich der Führungsriege und ranghohen Beamten gegolten.

Hintergrund der Entscheidung sind – so das höchste UN-Gremium – Menschenrechtsverletzungen, Angriffe auf Zivilisten, auf Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sowie auf zivile Infrastruktur durch die Ansarollah. Die seit fast sieben Jahren anhaltenden Zerstörungen durch die von Riad und die VAE angeführte Kriegskoalition, deren Angriffe tagtäglich Todesopfer unter der Zivilbevölkerung fordern, sowie die Blockade des Landes, die eine der größten humanitären Krisen weltweit verursacht hat, sind hingegen offenbar keine Sanktionen wert.

Damit steht Resolution 2624 in einer Linie mit der bisherigen Politik des UN-Sicherheitsrats: Schon im April 2015, kurz nach Beginn des Angriffskriegs, verhängte er mit Resolution 2216 ein Waffenembargo nur gegen die Ansarollah. Damit machte er sich letztlich die Kriegsziele Riads, die neben der Reinstallation des demokratisch nicht mehr legitimierten »Präsidenten« Abed Rabbo Mansur Hadi die Wiederherstellung jahrzehntelanger Kontrolle des Nachbarlandes in seinem »Hinterhof« umfassen, zu eigen. Aus Protest gegen die Einseitigkeit der Resolution reichte der damalige UN-Sondergesandte für den Jemen, Jamal Benomar, seinen Rücktritt ein.

Wie bereits 2015 stimmte am Montag auch die russische Delegation zu. Dem vorausgegangen war offensichtlich ein »Deal« mit den VAE, die sich im Gegenzug bei den Resolutionen zum Ukraine-Krieg enthielten. Die Repräsentanten Mexikos und Norwegens meldeten Bedenken an, weil die Ansarollah in der von den VAE und Großbritannien eingebrachten Resolution als »terroristische Vereinigung« bezeichnet werden, obwohl dafür keine klare Definition in der UN-Charta existiere. Die norwegische Delegierte gab zu bedenken, dies könne nichtintendierte humanitäre Konsequenzen nach sich ziehen und eine politische Lösung des Konflikts erschweren. Ähnlich äußerten sich auch die Vertreter Russlands, Irlands und Brasiliens.

Die erstmalige Bezeichnung der Ansarollah als »terroristisch« setzt tatsächlich einen gefährlichen Präzedenzfall. Denn auch US-Präsident Joseph Biden hat in den letzten Monaten mehrfach laut darüber nachgedacht, die Gruppe als »Terrororganisation« zu listen, obwohl er zu Beginn seiner Amtszeit einen entsprechenden Beschluss seines Amtsvorgängers Donald Trump auf starken Druck der Vereinten Nationen und von Hilfsorganisationen zurücknehmen musste.