Gute Geschäfte mit Glyphosat

Steffen Schellhorn/epd/imago Fatale Folgen für die Umwelt: Das Bayer-Herbizid ist ein veritabler Bienenkiller

»Das Geschäftsjahr 2021 war operativ und strategisch erfolgreich«, vermeldete der Bayer-Konzern am Dienstag. Der Umsatz stieg um 8,9 Prozent auf 44 Milliarden Euro. Übrig blieb mit elf Milliarden Euro allerdings ein bisschen weniger als im Vorjahr. »Höhere Herstellungskosten und erhebliche negative Währungseffekte« machte das Unternehmen dafür verantwortlich.

Im Pharmabereich sorgten vor allem der Gerinnungshemmer Xarelto, der mit 4,7 Milliarden Euro mehr als zehn Prozent zum Gesamtumsatz betrug, und das Augenpräparat Eylea für volle Kassen. Auch die Sparte mit den nichtverschreibungspflichtigen Produkten lief dank SARS-CoV-2 gut. Hier hatte der Leverkusener Multi zwar nur ein paar bunte Pillen zu bieten, aber das reichte offenbar. »Der gestiegene Fokus auf Gesundheit und Prävention in Verbindung mit der Covid-19-Pandemie führte zu einer deutlich erhöhten Nachfrage insbesondere in der Kategorie Nahrungsergänzung«, erklärte der Konzern. Die Führung hofft allerdings, in noch viel umfassenderer Weise von Corona profitieren zu können.

Der Global Player setzt darauf, dass die mRNA-Impfstoffe als Türöffner für seine Gentech-Behandlungsmethoden wirken, die bisher unter Akzeptanzproblemen leiden. »Hätten wir vor zwei Jahren eine öffentliche Umfrage gemacht und gefragt, wer bereit dazu ist, eine Gen- oder Zelltherapie in Anspruch zu nehmen und sich in den Körper injizieren zu lassen, hätten das wahrscheinlich 95 Prozent der Menschen abgelehnt. Diese Pandemie hat vielen Menschen die Augen für Innovationen in einer Weise geöffnet, die vorher nicht möglich war«, frohlockte Bayers Pharmachef Stefan Oelrich jüngst auf dem »World Health ­Summit« am 24. Oktober 2021.

Im Agrarsegment verbuchte das Unternehmen ebenfalls Mehreinnahmen. Einen Umsatz von 20 Milliarden Euro verzeichnete es hier insgesamt. »Positiv bemerkbar machten sich bei den Herbiziden vor allem Preissteigerungen bei den glyphosathaltigen Produkten«, teilt die Aktiengesellschaft mit. Zu den 5,3 Milliarden Euro, die diese Mittel insgesamt einspielten, steuerte die umstrittene Komponente für sogenannte Unkrautvernichter den Hauptanteil bei. Lieferengpässe zwangen die Landwirte, mehr Geld für das Produkt auszugeben. Zum einen hatte der Hurrikan »Ida« die Fabrikation an den Standorten Luling und Soda Springs rund sechs Wochen lang lahmgelegt, und zum anderen kam weniger Glyphosat aus China. Schärfere Umweltauflagen – neben allem anderen ist das Herbizid z. B. ein veritabler Bienenkiller – führten dort zu einer Drosselung der Produktion.

Den Fall »Glyphosat« hat der Konzern sechs Jahre nach der ersten Klage noch nicht abgeschlossen. Nach seinen Angaben stehen noch Einigungen mit 31.000 Geschädigten aus. »Der Global Player verweigert aber nicht nur die Entschädigung Betroffener und die Sanierung von Umweltschäden, er pumpt das toxische und klimaschädliche Mittel weiter in den Weltmarkt, weil es Milliardenprofite bringt«, kommentierte die »Coordination gegen Bayer-Gefahren« die Jahresbilanz.

Der Agroriese sieht in der juristischen Auseinandersetzung »ermutigende Entwicklungen«. Auch sonst wähnt das Management alles im grünen Bereich. »Fortschritte bei unseren Nachhaltigkeitszielen« verkündete Vorstandsboss Werner Baumann. Tatsächlich sanken die Treibhausgasemissionen um 11,5 Prozent auf 3,17 Millionen Tonnen. Aber daran dürfte der sechswöchige Stillstand der Glyphosatproduktion einen mindestens ebenso großen Anteil haben wie der gestiegene Bezug von Strom aus erneuerbaren Energieträgern. Zudem verhageln ein höherer Einsatz von Primärenergie und das vermehrte Setzen auf Kohle die Klimabilanz. Auch auf anderen Gebieten belastete der Multi die Umwelt. Er produzierte mehr Abwässer, mehr giftige Abfälle, mehr Kohlenmonoxid und mehr Phosphor. Aber für diese Zahlen interessieren sich die Finanzmärkte nicht.