Gegen Parteinahme

Ringo Ehlert

Der antifaschistisch-demokratische Verein »Unentdecktes Land«, der sich vor allem mit der DDR-Geschichte befasst, hat nach jW-Informationen für mehrere Tage in Folge Mahnwachen vor dem Deutsch-Russischen Museum in Berlin-Karlshorst geplant. Damit reagiert der Verein auf die Entscheidung der Museumsleitung vom vergangenen Donnerstag, bis auf weiteres nur noch die ukrainische Nationalflagge und nicht mehr die der BRD, Russlands und von Belarus zu hissen. Eine Protestaktion am Dienstag (Foto) prangerte die Flaggenaktion des Museums als geschichtsvergessen an. (jW)