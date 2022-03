NATO gießt Öl ins Feuer

REUTERS/Andreas Gebert Sollen NATO in Europa verstärken: US-Truppen landen am Dienstag in Nürnberg

Während Russland seinen Angriff in der Ukraine fortsetzt, gießt die NATO weiter Öl ins Feuer und hat im Nachbarland Slowakei ein zweiwöchiges Großmanöver begonnen: »Saber Strike« (Säbelhieb) habe wie vorgesehen begonnen, bestätigte der Sprecher des slowakischen Verteidigungsministeriums, Stefan Zemanovic, der dpa. Mit dem Krieg in der Ukraine und »laufenden Operationen« soll das nichts zu tun haben, wurde in den vergangenen Tagen wiederholt in Bratislava erklärt, das Manöver sei bereits seit zwei Jahren in Planung.

So steht es auch in der Presseerklärung der US-Armee vom Donnerstag vergangener Woche. Rund 13.000 Soldaten aus 13 Ländern sind beteiligt, die Übung findet in der Tschechischen Republik, Estland, Deutschland, Lettland, Litauen, Polen und der Slowakei statt und soll bis zum 18. März laufen. Geprobt werden unter anderem Truppenverlegungen von der BRD nach Litauen, Luftverteidigung an Land und auf See und auch Luftangriffe – all das unter erschwerten, winterlichen Bedingungen.

Beim letzten »Saber Strike« 2018 nahmen noch etwa 18.000 Soldaten aus 19 Ländern teil. Offizielles Ziel ist stets die Abwehr einer »russischen Bedrohung« für das Baltikum. Dieses Jahr werden auf dem slowakischen Militärübungsareal Lest beispielsweise »Defensivoperation« veranstaltet, um »die Interoperabilität und die Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit US-Soldaten« zu verbessern, hatte der Generalstabschef der Streitkräfte, Daniel Zmeko, Mitte Februar erklärt. Einbezogen werden in das Manöver auch der nahegelegene Militärflughafen Sliac, der in Kuchyna nördlich von Bratislava und die Region Levice im Südwesten des Landes. Statt den vorgesehenen 3.000 Soldaten für den Teil des Manövers in der Slowakei sind es am Ende aber nur noch etwa 2.000 geworden. Aus den USA seien weniger Truppen gekommen, auch das hänge nicht mit der Ukraine zusammen, sagte Verteidigungsminister Jaroslav Nad am Sonntag.

Kämpfe gehen weiter

Im Nachbarland hielten die Kämpfe unterdessen unvermindert an. Es gab Meldungen von schweren Zerstörungen und toten Zivilisten. Bilder zeigten einen sich auf Kiew zubewegenden Militärkonvoi, der mehr als 60 Kilometer lang sein soll. Laut ukrainischem Verteidigungsministerium seien die russischen Truppen etwa 20 Kilometer vor Kiew aufgehalten worden.

Russland führe »weiterhin eine Spezialmilitäroperation durch, bis die gesetzten Ziele erreicht sind«, sagte Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Dienstag in Moskau der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Es gehe darum, Russland »vor der militärischen Bedrohung durch westliche Länder zu schützen, die versuchen, das ukrainische Volk im Kampf gegen unser Land einzusetzen«, sagte Schoigu. Er warf Kiew vor, Raketensysteme, Kanonen und Mörser »in den Höfen von Wohngebäuden, in der Nähe von Schulen und Kindergärten« aufgestellt zu haben.

Moskau kündigte an, die Infrastruktur des ukrainischen Geheimdienstes angreifen zu wollen. Um »Informationsattacken« zu verhindern, wolle man »technologische Objekte« in Kiew mit »hochpräzisen Waffen« treffen. Die Bevölkerung, die in der Nähe der Einrichtungen wohnt, wurde aufgerufen, die Gegend zu verlassen.

Press service of the Ukrainian State Emergency Service/Handout via REUTERS Das Gebäude der Gebietsverwaltung in Charkiw am Dienstag

Die zweitgrößte Stadt des Landes, Charkiw, wurde laut Berichten von mehreren Raketen getroffen, eine ging auf dem zentralen Freiheitsplatz nieder und beschädigte auch das Gebäude der Gebietsverwaltung. Dem Bürgermeister der Stadt, Igor Terechow, zufolge sprengte das russische Militär Umspannwerke, weswegen es zu Problemen bei der Strom- und Wasserversorgung komme.

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, erklärte, dass die Einheiten der Donezker Volksmilizen und die russischen Streitkräfte aufeinander getroffen seien und sich zusammengeschlossen hätten. Damit hätte die ukrainische Armee den Zugang zum Asowschen Meer verloren. Das berichtete die Nachrichtenagentur TASS.

677.000 auf der Flucht

Die Hafenstadt Mariupol ist weiter stark umkämpft, laut einigen Berichten schon eingekesselt. Eduard Basurin, Sprecher der »Volksrepublik Donezk«, sagte am Dienstag der Nachrichtenagentur Interfax, es würden »humanitäre Korridore« eingerichtet, damit die Menschen bis Mittwoch die Stadt verlassen könnten.

Laut Angaben des russischen Verteidigungsministeriums vom Dienstag wurden bislang 1.325 ukrainische militärische Einrichtungen, darunter 43 Kommando- und Kommunikationszentren der Armee, getroffen. Zudem wurden 395 Panzer und andere gepanzerte Kampffahrzeuge, 59 Mehrfachraketenwerfer, 179 Artilleriegeschütze und Mörser sowie 286 militärische Spezialfahrzeuge zerstört. Das ukrainische Verteidigungsministerium sprach am Dienstag vormittag von mehr als 5.700 getöteten russischen Soldaten. Zerstört worden seien etwa 198 Panzer und jeweils 29 Flugzeuge und Panzer. All diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Das UN-Hochkommissariat sprach am Dienstag von bislang 677.000 Menschen, die die Ukraine seit Kriegsbeginn verlassen hätten. Innerhalb des Landes seien schätzungsweise eine Millionen Menschen auf der Flucht.

Ukrainische Medien berichteten, dass die zweite Runde der Verhandlungen mit Russland an diesem Mittwoch stattfinden könnte. Die Delegationen waren am Montag nach der ersten Runde wieder zurückgekehrt. Es seien »eine Reihe von Prioritäten und Themen festgelegt« worden, so Michailo Podoljak, einer der ukrainischen Unterhändler am Montag.