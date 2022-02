Krisenfest und sicher

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa Plakativ und klare Botschaft, aber nicht immer leicht durchzusetzen: Schutz für Belegschaften (Berlin, 24.4.2018)

Eine Überraschung sind sie nicht, die Ergebnisse einer am 25. Februar präsentierten Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung (HBS). Dennoch ist die Untersuchung bedeutsam, zeigt sie doch erneut, wie enorm wichtig die Arbeit von Betriebsräten und die Tarifbindung ist. Tatsächlich sind – so ergab die Studie – Beschäftigte in Betrieben, in denen es Betriebsräte gibt und Tarifverträge gelten, erheblich besser durch die Coronakrise gekommen als Belegschaften aus Unternehmen, die auf diesen Schutz verzichten müssen. Der Sozialwissenschaftler Martin Behrens, Abteilungsleiter beim WSI und Autor der Studie, konstatierte: Gewerkschaftliche Tarifpolitik und Mitbestimmung durch den Betriebsrat seien von herausragender Bedeutung, wenn es darum gehe, »Maßnahmen zum Schutz des Arbeitsplatzes, der Gesundheit und des Arbeitsvermögens in die Betriebe zu tragen und dort zu verankern«.

Grundlage für Behrens’ Studie waren Daten aus der Erwerbspersonenbefragung, mit der die HBS seit Beginn der Pandemie die Arbeits- und Lebensbedingungen von Erwerbspersonen in der BRD regelmäßig erfasst. Bisher fanden vom April 2020 bis Januar 2022 sieben Erhebungen statt, an denen jeweils mehr als 5.000 Erwerbstätige beteiligt waren. Der Wissenschaftler nutzte Ergebnisse der Befragungen vom Juni 2020 und Juli 2021.

Behrens fasste zusammen: »Gewerkschaftliche Tarifpolitik und Betriebsräte können die Lage der Beschäftigten auch in der aktuellen Extremsituation nachweislich verbessern.« Er machte das an Befunden etwa zur subjektiven Arbeitsplatzsituation der Befragten fest. So hätten in der Coronakrise viele Beschäftigte um ihren Job bangen müssen. Die Existenz von Betriebsräten und Tarifbindung seien geeignet, »solche Ängste zu dämpfen«. Dass sie »auf jeden Fall« oder »eher« befürchten, in nächster Zeit erwerbslos zu werden, hatten im Juni 2020 8,9 Prozent der Beschäftigten aus Betrieben mit Tarifvertrag bekundet – im Vergleich zu 12,7 Prozent der Beschäftigten ohne Tarifvertrag.

Mit der Stabilisierung der Arbeitsmärkte im Verlauf der Pandemie habe der Anteil der Beschäftigten abgenommen, die um ihren Job fürchten. Bei der Befragung im Juli 2021 hatten noch insgesamt 7,3 Prozent die Sorge, ohne Job dazustehen. Doch auch da waren Unterschiede feststellbar. Immerhin noch 8,3 Prozent der Beschäftigten in Betrieben ohne Betriebsrat teilte die Sorge. In Firmen mit Arbeitnehmervertretung waren es 6,7 Prozent. »Zwar können Betriebsrat und die gewerkschaftliche Tarifpolitik den Abbau von Arbeitsplätzen selten vollständig verhindern«, stellte Behrens fest. Wie die Studie belege, vergrößerten sie aber »jene Hürden, die im Wege stehen, bevor Arbeitgeber zum Instrument der Entlassung greifen«.

Auch in puncto Kurzarbeit ließ sich in der Studie ein positiver Effekt von Mitbestimmung und Tarifbindung nachweisen. Und zwar mit Blick auf jene Unternehmer, die Einkommensverluste wegen Kurzarbeit durch eine Aufstockung des Kurzarbeitsgelds linderten. Im Juni 2020, als Kurzarbeit besonders verbreitet war, erhielten laut Studie 60 Prozent der Kurzarbeitenden mit Betriebsrat eine solche Aufstockung, bei den Unternehmen ohne Betriebsrat waren es hingegen lediglich 32 Prozent. Bei Beschäftigten mit Tarifvertrag betrug die Quote 58 Prozent, ohne 34 Prozent.

Auch bei den Themen Homeoffice und Weiterbildung erwies sich, dass die Existenz von Betriebsräten und Bindung an Tarifverträge nützlich sind. Eine Regelung zum Homeoffice – etwa für eine Ausstattung mit mobilen Geräten – gab es im Juli 2021 bei 80 Prozent der Befragten mit Betriebsrat und lediglich bei 51 Prozent derjenigen ohne Betriebsrat. Und die Wahrscheinlichkeit, während der Krise an Weiterbildung teilzunehmen, war deutlich höher bei den Beschäftigten von mitbestimmten Betrieben (46 Prozent) als bei denen ohne Betriebsrat (28 Prozent). Angesichts der Ergebnisse der Studie, so Behrens, sei es um so problematischer, »dass in Deutschland der Anteil der Tarifbeschäftigten seit Mitte der 1990er Jahre um mehr als 20 Prozentpunkte und der Anteil derjenigen mit Betriebsrat um etwa zehn Prozentpunkte geschrumpft ist«.