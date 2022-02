Terrorgeschäfte im Irak

Fredrik Sandberg/TT News Agency/REUTERS War Konzernboss, als Ericsson mit dem IS Geschäfte gemacht haben soll: Hans Vestberg

Korruption, Bestechung, Betrug, Veruntreuung, Bilanzfälschung, Geldwäsche. Die Liste der Vorwürfe gegen Mitarbeiter des Telekommunikationsriesen Ericsson im Irak ist beträchtlich. Den schwedischen Konzern hat das jedoch lange nicht gestört – im Gegenteil: Jahrelang wurden diese Praktiken geduldet, wie interne Ermittlungen ergeben haben. Doch damit nicht genug. Mehrere Medien haben nun unter Führung des Internationalen Konsortiums investigativer Journalisten (ICIJ) den internen Bericht ausgewertet und Hinweise darauf gefunden, dass der Konzern auch den sogenannten Islamischen Staat (IS) finanziert haben könnte, um weiter im Land arbeiten zu dürfen. Die Recherche »The Ericsson List«, an der sich unter anderem NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung (SZ) beteiligt haben, wurde am Sonntag abend veröffentlicht.

Im Kampf um den globalen Kommunikationsmarkt ist Ericsson einer der Schlüsselakteure des Westens gegen China. Der Telekommunikationsriese beschäftigt rund 100.000 Mitarbeiter in mehr als 140 Ländern, im Geschäftsjahr 2021 erzielte er einen Umsatz von knapp 22 Milliarden Euro. Doch der Wettstreit gestaltet sich schwierig für den schwedischen Konzern. Nach einer Reihe von Skandalen und Misserfolgen in den 2000er Jahren verlor Ericsson deutlich an Boden gegenüber Huawei. Um den Rückstand auf den chinesischen Konkurrenten zu verkleinern, versuchte Ericsson sich in sogenannten Entwicklungsländer zu etablieren. Die Pläne wurden jedoch von neuen Finanzskandalen behindert: 2013 leitete die US-amerikanische Justiz eine erste Untersuchung wegen eines Korruptionsverdachts ein. Im Jahr 2019 wurde Ericsson schließlich verurteilt, eine Milliarde US-Dollar (etwa 893 Millionen Euro) an Strafen an das US-Justizministerium zu zahlen. Die Ermittlungen der Behörde hatten ein Korruptionsnetzwerk des Konzerns in fünf Ländern aufgedeckt.

Die nun veröffentlichte »Ericsson List« weist also eine gewisse Kontinuität in der Geschäftspraxis des Konzerns auf. Als Reaktion auf eine Anfrage des ICIJ hatte Ericsson im Februar eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der mögliche Schmiergeldzahlungen im Irak eingeräumt wurden. Bei internen Untersuchungen, die die Jahre 2011 bis 2019 umfasst hätten, seien Hinweise auf mögliche Korruption gefunden worden, wie Geldanweisungen ohne bekannten Empfänger und Zahlungen an einen Lieferanten ohne klar umrissenen Umfang der Leistungen, hieß es damals. Auch seien Zahlungen an Mittelsmänner geflossen und alternative Transportrouten gewählt worden, etwa um den irakischen Zoll zu umgehen.

Die Bosse von Ericsson im Irak wollten trotz der damaligen Ausbreitung des IS im Land die Geschäfte nicht aufgeben. Als der IS 2014 die Stadt Mossul einnahm, beschlossen ranghohe Manager, dass die Geschäfte weiterlaufen sollten. Sich nach der Besetzung durch den IS zurückzuziehen, hätte »das Geschäft zerstört«, zitiert der interne Ermittlungsbericht das Ericsson-Management zu der Zeit. Zwischen 2011 und 2018 hat der Konzern laut eigenen Angaben fast zwei Milliarden US-Dollar Nettoumsatz im Irak eingefahren – auf diese Profite wollte man nicht verzichten.

Die Konsequenz: Rund vier Wochen nach der Entscheidung wurden mehrere Beschäftigte eines Subunternehmers vom IS gekidnappt. Laut internem Bericht forderte der IS von Ericsson Geld für jeden Monat, den der Konzern ohne Erlaubnis des IS in Mossul gearbeitet hatte. Insgesamt habe der IS 2,4 Millionen US-Dollar verlangt, so das Entführungsopfer Affan gegenüber dem ICIJ. Es bleibe jedoch unklar, ob Ericsson eine direkte Übereinkunft mit dem IS traf und zahlte, da im internen Ermittlungsbericht darüber nichts stehe, schreiben NDR, WDR und SZ.

Einen weiteren Berührungspunkt zwischen Konzern und Terrormiliz gab es den internen Untersuchungsunterlagen zufolge, als Ericsson über einen Dienstleister Ausrüstung über eine vom IS kontrollierte Route transportieren ließ, für die Wegegeld gezahlt werden musste. Ob so Ericsson-Gelder in den Händen des IS landete, gehe aus dem internen Bericht nicht direkt hervor, betont das Recherchenetzwerk. Allerdings seien im Bericht zahlreiche Fahrten mit erhöhten Kosten registriert worden. Auf eine Nachfrage der ICIJ-Journalisten wollte sich Ericsson nicht äußern. Der Aktienkurs des Telekommunikationsriesen fiel am Montag an der Börse in Stockholm um 7,6 Prozent.